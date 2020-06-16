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تعليم

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثي لعلاج مرض الربو

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:31 م
رئيس جامعة الفيوم
رئيس جامعة الفيوم
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الفيوم - نبيل أبو السعود

أعلن  الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة فازت بتنفيذ مشروع بحثي ممول من صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية بعنوان: "علاج آمن وفعال للربو من مصدر طبيعي".

وأضاف شديد بأن كلية الصيدلة بجامعة الفيوم قد فازت بهذا المشروع بالمشاركة مع المركز القومي للبحوث وكلية الصيدلة جامعة الأزهر (بنات) وأن مدة المشروع البحثي عام أكاديمي ويهدف إلى إيجاد مصدر طبيعي آمن وفعال لعلاج الربو.


وأشارت  الدكتورة منى حافظ حتة، عميد كلية الصيدلة بجامعة الفيوم والباحث الرئيس للمشروع، بأن مرض الربو زاد بشكل كبير في العقود الأخيرة حيث وصل إلى 300 مليون شخص وتصل حالات الوفاة بسبب هذا المرض إلى حوالي 255 ألف شخص، كذلك ترتفع نسبة الإصابة به بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 15-3 سنة.

 ومن هنا كان التفكير في تنفيذ هذا المشروع بهدف توفير وسيلة اقتصادية آمنة وفعالة لعلاج هذا المرض، إضافة إلى انشاء بنك من المركبات الطبيعية من بعض النباتات التي تنمو في مصر.

جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثي لعلاج مرض الربو
جامعة الفيوم تفوز بمشروع بحثي لعلاج مرض الربو
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