لطلاب التربية العسكرية بـ حلوان .. تعرف على الأوراق المطلوب تقديمها مع المشاريع البحثية

أعلنت إدراة التربية التربية العسكرية بجامعة حلوان عن تطبيقها نظام البحث الالكترونى لاجتياز دورة التربية العسكرية للذكور من طلاب الجامعة بسبب ظروف انتشار وباء فيروس كورونا المستجد .





وأوضحت الإدارة أنه توزيع البحث الالكتروني للتربية العسكرية لجامعة حلوان لعام ٢٠٢٠ المخصص للدورة (١٣ يونيو ) للقسم النهائي ، مشيرا الى انه من المقرر ان يجتاز الطلاب للامتحان الالكترونى بجانب البحث، وأنه من المقرر ان يشمل البحث عدة عناصر أساسية وهى :





١- أن يشمل بيانات " الاسم ، الكلية ، الفرقة ، رقم الجلوس الخاص بالطالب ، الرقم القومى للطالب.





٢- أن يتم إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى، صورة من كارنية الكلية.





٣- فى حالة عدم وجود كارنيه للطالب يرسل صورة إيصالات الدفع لآخر عام للطالب وسوف يتم حل مشكلة الطالب دون الحاجة للحضور.





ويمكن للطلاب تحميل أبحاثهم عبر هذا الرابط : http://app2.helwan.edu.eg/military/EXAM









و التقدم للامتحان الالكترونى عبر هذا الرابط الامتحان : http://app2.helwan.edu.eg/military/EXAM







