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تعليم

لطلاب التربية العسكرية بـ حلوان .. تعرف على الأوراق المطلوب تقديمها مع المشاريع البحثية

الثلاثاء 16/يونيو/2020 - 04:41 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر
أعلنت إدراة التربية التربية العسكرية بجامعة حلوان عن تطبيقها نظام البحث الالكترونى لاجتياز دورة التربية العسكرية للذكور من طلاب الجامعة بسبب ظروف انتشار وباء فيروس كورونا المستجد .

وأوضحت الإدارة أنه توزيع البحث الالكتروني للتربية العسكرية لجامعة حلوان لعام  ٢٠٢٠ المخصص للدورة (١٣ يونيو ) للقسم النهائي ، مشيرا الى انه من المقرر ان يجتاز الطلاب للامتحان الالكترونى بجانب البحث، وأنه من المقرر ان يشمل البحث عدة عناصر أساسية  وهى : 

١- أن يشمل بيانات " الاسم ، الكلية ، الفرقة ، رقم الجلوس الخاص بالطالب  ، الرقم القومى للطالب. 

٢- أن يتم إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومى، صورة من كارنية الكلية. 

٣- فى حالة عدم وجود كارنيه للطالب يرسل صورة إيصالات الدفع لآخر عام للطالب وسوف يتم حل مشكلة الطالب دون الحاجة للحضور.

 
ويمكن للطلاب تحميل أبحاثهم عبر هذا الرابط :   http://app2.helwan.edu.eg/military/EXAM  


و التقدم للامتحان الالكترونى عبر هذا الرابط  الامتحان :  http://app2.helwan.edu.eg/military/EXAM  


 ونوهت إدارة التربية العسكرية بأنه لا يحق للطالب اعتماد درجة الامتحان في حالة عدم تقديم البحث والنجاح فيه .
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