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كورونا ليس أكثر شراسة.. أستاذ مناعة: على الجميع الالتزام بالتعليمات للحد من انتشاره

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 06:31 ص
كورونا
كورونا
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البهي عمرو

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة والتحاليل الطبية، إن عدد الوفيات يرتفع كل يوم نتيجة الإصابة بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن القلق من تزايد الأعداد غير المسجلين.

وأضاف عبد الهادي مصباح، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الحالات التى يتم تشخيصها من الأطباء وتحصل على العلاج بدون مسحات؛ لا يتم تسجيلها من قبل وزارة الصحة.

ولفت عبد الهادي مصباح، إلى أن البلاد فى مرحلة الصعود، ولا نستطيع أن نقول أنها وصلت لـ مرحلة الذروة، ولكن الحالات مستمرة فى الإصابة.

وأشار إلى أن الفيروس ليس أكثر شراسة، والدراسات تقول ذلك، ولكن الجميع عليه أن يلتزم بالتعليمات للحد من انتشار الفيروس.

وأوضح عبد الهادي مصباح، أن الأبحاث والأراء حول هذا الفيروس، كثيرة، والعالم بالكامل يبحث عن لقاح أو علاج له.

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