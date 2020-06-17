رشا مجدى: كلمة النائب محمد أبو العينين أكدت على أمور مهمة في مجال الصناعة والاستثمار.. فيديو

قالت الإعلامية رشا مجدى مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع عبر فضائية صدى البلد، إن أمس الثلاثاء شهد كلمة هامة لرجل الصناعة النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، للتعليق على الخطة العامة للدولة المصرية. والموازنة





وأشارت الإعلامية رشا مجدى، خلال برنامجها صباح البلد، إلى أن كلمة رجل الصناعة النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب تناولت تصدى الرئيس عبد الفتاح السيسى للتحديات واستكماله لخطة التنمية التى بدأت منذ 6 سنوات.





وأوضحت الإعلامية رشا مجدى أن كلمة رجل الصناعة النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب طالب خلالها باستغلال الفرص التى أتاحتها أزمة كورونا والاستعداد للعالم الجديد الذى ستخلفه.





ولفتت الإعلامية رشا مجدى، إلى أن كلمة رجل الصناعة النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب طرحت أيضا بأن تحقيق معدلات النمو المرتفعة يتطلب أيضا مزيدا من الاستثمارات بمجالات الصناعة والزراعة.





ونوهت إلى أن رجل الصناعة، طالب بضرورة استغلال الفرص التى أتاحتها أزمة كورونا والاستعداد للعالم الجديد الذى ستخلفه، مشيرا إلى أن الاستثمار فى رأس المال البشرى لا يقل أهمية لدفع النمو عن الاستثمار فى رأس المال المادى.

برنامج "صباح البلد" يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى ويعرض على شاشة "صدى البلد" يوميا، ويناقش البرنامج أبرز القضايا على الساحة المصرية، والملفات العربية والدولية، كما يقدم العديد من الفقرات المتنوعة وحالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يوميا.





ويقدم البرنامج جولة حول العالم لمتابعة كل ما هو جديد من مواقف وطرائف، كما يستعرض أهم الأخبار والمقالات والتقارير والحوارات المنشورة فى الصحف المصرية والعربية والعالمية.