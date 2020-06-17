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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة في بداية تعاملات اليوم

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 11:30 ص
صدى البلد
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محمد صبيح
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وسط تراجع المؤشر الرئيسي وحيدًا بضغوط هبوط أسهم قيادية فيما ارتفعت باقي المؤشرات.


وهبط مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 10931 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.31% ليصل إلى مستوى 1661 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 12485 نقطة، وارتفع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 4163 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 1318 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.38% ليصل إلى مستوى 2088 نقطة.
 

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