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الأحدث عالميا.. مترو الأنفاق: وصول 32 عربة جديدة بـ 6 مليارات جنيه

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 12:48 م
اللواء عصام والي،
اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية لمترو الانفاق
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فرح علاء الخولي
قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، إنه تم بالأمس وصول باكورة صفقة مترو الأنفاق التي تتكون من 32 عربة قطار جديد للخط الثالث من المترو وهذا لاستكمال مرحلته والذي يعد من أهم خطوط المترو الخمسة الجاري تنفيذها.

وتابع اللواء عصام والي، خلال حواره في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، أن صفقة العربات الجديدة قيمتها حوالي 6 مليارات و400 مليون جنيه، وتزامن وصول القطارات مع افتتاح واستكمال المراحل المختلفة للخط الثالث.

وأشار إلى أنهم بصدد الانتهاء من المرحلة الرابعة بالخط الثالث، ولذلك يجب تزويد عدد القطارات الحالية لأن كان يوجد ف16 عربة فقط في الخط الثالث قبل وصول الصفقة، والمخطط الوصول إلى 48 عربة قطار في الخط.

وأضاف أن الصفقة الحالية من القطارات هي من أعلى وأحدث تكنولوجيا صناعة القطارات على مستوى العالم، ومجهزة بشكل كامل بالقيادة والسيطرة الأوتوماتيكية، والعامل البشري فيها محدود للغاية ويعد في حالة الطوارئ فقط، ومزودة بكاميرات مراقبة داخليًا وخارجيًا.

وأوضح رئيس الهيئة القومية للمترو، انه سيتم البدء في الخط الرابع قريبًا، مؤكدًا انه اصبح لدينا وسائل جر كهربائية جديدة لأول مرة، ومنهم خطين مونوريل ويعدوا من اطول الخطوط في العالم يبلغ اجماليهم حوالي 100 كيلو.

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