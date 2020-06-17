AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

قطر تسجيل 1097 إصابة كورونا والإجمالي 83174 حالة

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 02:29 م
قطر تسجيل 1097 إصابة
قطر تسجيل 1097 إصابة كورونا والإجمالي 83174 حالة
Advertisements
سمر صالح
أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأربعاء، تسجيل 1097 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 وحالتين وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكدت صحة قطر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 83174 حالة وبلغ عدد الوفيات 82 وفاة.

اقرأ أيضًا:

وقالت الصحة القطرية أنه تم إدخال 9 حالات للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات الحرجة التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 240 حالة.

وأوضحت صحة قطر في بيان لها، أن الحالات الجديدة المعلن عن إصابتهم بالفيروس انتقلت لهم العدوى من أشخاص تم اكتشاف إصابتهم سابقا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسجيل 1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطر

ذروة كورونا.. قطر تسجل 1993 إصابة جديدة بإجمالي 52907 حالات

قطر تسجل 5 وفيات و1721 إصابة جديدة بفيروس كورونا

قطر تسجل 1828 إصابة كورونا جديدة والإجمالي يصل إلى 78416 حالة

معظمها لعمالة وافدة.. إصابات كورونا في قطر تتجاوز 80 ألف حالة

ترشيحاتنا

بعد ترحيب الصحة العالمية.. بريطانيا: لدينا 240 ألف جرعة من ديكساميثازون

استقرار أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17 يونيو

ارتفاع قياسي.. البرازيل تسجل نحو 35 ألف إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

بعد إثارتها للجدل بصور مثيرة.. أغرب إطلالات لينا احمد الفيشاوي على إنستجرام..شاهد

سورتان في القرآن تظللان عليك من شمس يوم القيامة وحرها

ليلى غفران تنشر صورة مع ابن شقيق الرئيس صدام حسين.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عايز تخس .. احذر تناول الجبن اللايت

حامل تكتشف إصابتها بنوع نادر من السرطان قبل ولادة طفلتها بيومين.. تعرف على قصتها

كريم نجار: ارتفاع 5% في أسعار السيارات.. و100 ألف سيارة إجمالي السوق رقم مخيف