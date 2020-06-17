قطر تسجيل 1097 إصابة كورونا والإجمالي 83174 حالة

أعلنت وزارة الصحة القطرية اليوم الأربعاء، تسجيل 1097 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد-19 وحالتين وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.





وأكدت صحة قطر أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وصل إلى 83174 حالة وبلغ عدد الوفيات 82 وفاة.





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وقالت الصحة القطرية أنه تم إدخال 9 حالات للعناية المركزة بسبب المضاعفات الصحية الناتجة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك مجموع الحالات الحرجة التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة حاليا إلى 240 حالة.





وأوضحت صحة قطر في بيان لها، أن الحالات الجديدة المعلن عن إصابتهم بالفيروس انتقلت لهم العدوى من أشخاص تم اكتشاف إصابتهم سابقا.