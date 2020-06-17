اخبار التوك شو ..مسحات تشخيص كورونا داخل السيارة.. صرف معاش تكافل وكرامة.. موعد انتهاء الموجة الحارة.. اشتباكات عنيفة بين الصين والهند

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم الاربعاء العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، ونستعرض أهم هذه الأخبار:













قال الدكتور أحمد عثمان، المدير الفنى لشركة برايم سبيد: إن مركز تقديم مسحات تشخيص فيروس كورونا من داخل السيارة، يتيح للفرد إجراء المسحة من داخل السيارة؛ وذلك بعد تعقيم السيارة بالكامل قبل دخولها للمركز، لافتًا إلى أن المركز يقدم الخدمة للمواطن وأسرته للاطمئنان على صحته.





تواصل عملية صرف معاش تكافل وكرامة.. تعرف على التفاصيل

قال عادل عايش ، رئيس قطاع مناطق بريد القاهرة، إن مشروع مساعدات معاشات تكافل وكرامة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى ينقسم إلى قسمين .

وأضاف عادل عايش ، من خلال حواره المذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن معاشات كرامة للمرأة المعيلة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.





الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن تلك الموجة الحارة التي تواجهها في البلاد اليوم ستبدأ في الانتهاء اليوم، موضحًا أننا سنشعر بتغير خلال ساعات الليل في درجات الحرارة.





احتواء الأزمة الحدودية بين الصين والهند بعد اشتباكات عنيفة خلفت 20 قتيلا.. فيديو

قال حسين إسماعيل ، المتخصص في الشئون الأسيوية، إن كل من الصين والهند ليس لديهما رغبة في تصعيد الأمور بينهما خلال الفترة الراهنة، على خلفية الاشتباكات التي شهدتها الحدود الصينية الهندية وأدت إلى مقتل عدد من الجنود الهنود.





وزير الخارجية الروسي: سنعمل على عدم ضمان أمن دولة معينة على حساب الباقين

ال سيرجى لافروف ، وزير الخارجية الروسى، إننا سنعمل على عدم ضمان أمن دولة معينة على حساب باقى الدول، وقد رحبنا بتطور العلاقات بين دول الآسيان والاتحاد الاقتصادى الأوراسى.

أضاف سيرجى لافروف، خلال كلمته بمؤتمر صحفى اليوم الأربعاء ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، اننا سنستمر على سياسة ضمان الأمن والاستقرار فى هذه المنطقة .





الأحدث عالميا.. مترو الأنفاق: وصول 32 عربة جديدة بـ 6 مليارات جنيه

قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، إنه تم بالأمس وصول باكورة صفقة مترو الأنفاق التي تتكون من 32 عربة قطار جديد للخط الثالث من المترو وهذا لاستكمال مرحلته والذي يعد من أهم خطوط المترو الخمسة الجاري تنفيذها.





رغم وضع بكين تحت الطوارئ.. خبير: ما يحدث في الصين ليس موجة ثانية لكورونا

قال الدكتور جاد رعد، الخبير فى الشئون الآسيوية، إن ما يحدث فى الصين الآن ليست موجه ثانية لفيروس كورونا وإنما هى انتقال عدوى من أشخاص إلى كمية منتجات فى السوق، منوها إلى أن السوق كبير جدا ويوجه إلى أماكن عديدة جدا ويقوم بتوزيع منتجاته فى دول أخرى لشرق آسيا.





خبير اقتصادي: كان لازم نلجأ للبنك الدولي وفلوسه هتحل أزمة

قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إننا في الوقت الراهن في أشد الحاجة إلى الدعم المالي، ومساندة البنك الدولي كانت لجميع الدول التي تأثرت بجائحة كورونا وخاصة في القطاع الطبي والانظمة الصحية.





هل مازال هناك فرصة للتعيين في الحكومة؟.. رئيس المركزي للتنظيم والإدارة يجيب

قال الدكتور صالح الشيخ ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى يهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة، وأنه يدرس الفائض والعجز في الوظائف ويتم عمل مسح كامل لما هو موجود بالجهاز الإدارى للدولة.



