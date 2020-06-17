اخبار التوك شو ..مسحات تشخيص كورونا داخل السيارة.. صرف معاش تكافل وكرامة.. موعد انتهاء الموجة الحارة.. اشتباكات عنيفة بين الصين والهند

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم الاربعاء العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو، ونستعرض أهم هذه الأخبار:
قال الدكتور أحمد عثمان، المدير الفنى لشركة برايم سبيد: إن مركز تقديم مسحات تشخيص فيروس كورونا من داخل السيارة، يتيح للفرد إجراء المسحة من داخل السيارة؛ وذلك بعد تعقيم السيارة بالكامل قبل دخولها للمركز، لافتًا إلى أن المركز يقدم الخدمة للمواطن وأسرته للاطمئنان على صحته.
قال عادل عايش ، رئيس قطاع مناطق بريد القاهرة، إن مشروع مساعدات معاشات تكافل وكرامة التى أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسى ينقسم إلى قسمين .
وأضاف عادل عايش ، من خلال حواره المذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن معاشات كرامة للمرأة المعيلة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية، إن تلك الموجة الحارة التي تواجهها في البلاد اليوم ستبدأ في الانتهاء اليوم، موضحًا أننا سنشعر بتغير خلال ساعات الليل في درجات الحرارة.
قال حسين إسماعيل ، المتخصص في الشئون الأسيوية، إن كل من الصين والهند ليس لديهما رغبة في تصعيد الأمور بينهما خلال الفترة الراهنة، على خلفية الاشتباكات التي شهدتها الحدود الصينية الهندية وأدت إلى مقتل عدد من الجنود الهنود.
ال سيرجى لافروف ، وزير الخارجية الروسى، إننا سنعمل على عدم ضمان أمن دولة معينة على حساب باقى الدول، وقد رحبنا بتطور العلاقات بين دول الآسيان والاتحاد الاقتصادى الأوراسى.
أضاف سيرجى لافروف، خلال كلمته بمؤتمر صحفى اليوم الأربعاء ، المذاع على فضائية اكسترا نيوز ، اننا سنستمر على سياسة ضمان الأمن والاستقرار فى هذه المنطقة .
قال اللواء عصام والي، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، إنه تم بالأمس وصول باكورة صفقة مترو الأنفاق التي تتكون من 32 عربة قطار جديد للخط الثالث من المترو وهذا لاستكمال مرحلته والذي يعد من أهم خطوط المترو الخمسة الجاري تنفيذها.
قال الدكتور جاد رعد، الخبير فى الشئون الآسيوية، إن ما يحدث فى الصين الآن ليست موجه ثانية لفيروس كورونا وإنما هى انتقال عدوى من أشخاص إلى كمية منتجات فى السوق، منوها إلى أن السوق كبير جدا ويوجه إلى أماكن عديدة جدا ويقوم بتوزيع منتجاته فى دول أخرى لشرق آسيا.
قال الدكتور مصطفى بدرة، أستاذ التمويل والاستثمار، إننا في الوقت الراهن في أشد الحاجة إلى الدعم المالي، ومساندة البنك الدولي كانت لجميع الدول التي تأثرت بجائحة كورونا وخاصة في القطاع الطبي والانظمة الصحية.
قال الدكتور صالح الشيخ ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن المشروع القومى لتحديث الملف الوظيفى يهدف إلى الوصول لقاعدة بيانات دقيقة، وأنه يدرس الفائض والعجز في الوظائف ويتم عمل مسح كامل لما هو موجود بالجهاز الإدارى للدولة.
قال أحمد محمد، نجل الحاجة فتحية أكبر معمرة في الشرقية، إن والدته تعرضت للإصابة بفيروس كورونا خلال شهر رمضان، متابعًا أنها تماثلت للشفاء وغادرت المستشفى بعد 10 أيام، وحالتها جيدة الآن.