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فن

مش هتمشي بقى يا كورونا.. حمادة هلال يظهر برفقة إيمان العاصي على البحر

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 05:36 م
صدى البلد
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محمد نحلة - آيه عاطف
نشر الفنان حمادة هلال صورة له، برفقة الفنانة إيمان العاصي، من على البحر، وذلك عبر حسابه على "انستجرام" وعلق عليها: "مش هتمشي بقى يا كورونا".

وكانت الفنانة إيمان العاصي ، قد شاركت جمهورها ومتابعيها، بصور جديدة لها، صحبة ابنتها عبر حسابها على "إنستجرام ".

وتعتبر هذه أول جلسة تصوير مع ابنتها بعد تعافيها من فيروس كورونا .

وكتبت إيمان معلقة على الصورة، قائلة: "بنتي وصحبتي واختى وكل حاجة حلوة في دنيتي مَش قادرة افتكر حياتي قبل ما تيجى الدنيا كانت عامله ازاى هى اللى امى مَش انا اللى امها طيبة وحنينة عليا اكتر من اي حاجة في الدنيا، صاحبتي اللى بحب احملها وافضفض وانا فحضنها هى كفايه عليا فالدنيا دى ومش عاوزه حاجة غيرها".

يذكر أن الفنانة إيمان العاصي أثارت حالة من الجدل الواسع بعد إعلانها كافة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد وكيفية تعافيها فضلا عن استعدادها الكامل للتبرع بالبلازما الخاصة بها 

واكدت ايمان العاصي أنها اكتشفت إصابتها بفيروس كورونا، ليلة عيد الفطر، وذلك بعد تحليل إيجابي أجرته في المراكز التابعة لوزارة الصحة ثم التزمت بالعزل المنزلي و البروتوكول العلاجي حتى مرت فترة المرض وقامت بتحليل آخر ليظهر النتيجة سلبية يوم 29 مايو، وكانت قد أجرت قبله 3 تحاليل خلال هذا الوقت والنتيجة سلبية ورغم ذلك التزمت لمدة أسبوع إضافيا بالعزل.
مش هتمشي بقى يا كورونا.. حمادة هلال يظهر برفقة إيمان العاصي على البحر
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