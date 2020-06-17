مش هتمشي بقى يا كورونا.. حمادة هلال يظهر برفقة إيمان العاصي على البحر

نشر الفنان حمادة هلال صورة له، برفقة الفنانة إيمان العاصي، من على البحر، وذلك عبر حسابه على "انستجرام" وعلق عليها: "مش هتمشي بقى يا كورونا".





وكانت الفنانة إيمان العاصي ، قد شاركت جمهورها ومتابعيها ، بصور جديدة لها ، صحبة ابنتها عبر حسابها على "إنستجرام ".





وتعتبر هذه أول جلسة تصوير مع ابنتها بعد تعافيها من فيروس كورونا .





وكتبت إيمان معلقة على الصورة، قائلة: "بنتي وصحبتي واختى وكل حاجة حلوة في دنيتي مَش قادرة افتكر حياتي قبل ما تيجى الدنيا كانت عامله ازاى هى اللى امى مَش انا اللى امها طيبة وحنينة عليا اكتر من اي حاجة في الدنيا، صاحبتي اللى بحب احملها وافضفض وانا فحضنها هى كفايه عليا فالدنيا دى ومش عاوزه حاجة غيرها".





يذكر أن الفنانة إيمان العاصي أثارت حالة من الجدل الواسع بعد إعلانها كافة تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا المستجد وكيفية تعافيها فضلا عن استعدادها الكامل للتبرع بالبلازما الخاصة بها



