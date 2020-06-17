AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد اصابته بكورونا.. مصطفى درويش يعلق على دعم الجمهور له

الأربعاء 17/يونيو/2020 - 07:01 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

علق الفنان مصطفى درويش على دعم الجمهور له بعد اصابته بفيروس كورونا، ونشر مجموعة من الفيديوهات عبر حسابه على فيسبوك.


وعلق":الفيديوًهات اللي جاتلي كتير اوي بس دول  تعبوني نفسيا والله ..بس هقوم باذن الله وبفضل دعواتكم هتعدي.


وتابع:"انا عمرى ما كنت اتخيل ان الناس بتحبني كده هقوم وهاشكر كل شخص دعالي بنفسي هقوم وهنحتفل مع  بعض يارب".


وكان قد نشر الفنان مصطفى درويش تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن تطورات إصابته بفيروس كورونا المستجد.


وقال مصطفى : الحمد لله أحسن كتير عن الأيام اللي فاتت، الحمدلله والله وبالدعاء اللي شفته من كل الناس وإن شاء الله هتعدي"


وكان مصطفى درويش قد أعلن منذ أيام قليلة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر صفحته على فيسبوك.


يذكر أن احدث اعمال مصطفى درويش مسلسلا  بـ100 وش وخيانة عهد وذلك مع كل من نيللي كريم ويسرا.


بعد اصابته بكورونا.. مصطفى درويش يعلق على دعم الجمهور له
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هتعدى والله العظيم.. نائب مدير مستشفي النجيلة للعزل يعلن إصابته بفيروس كورونا.. شاهد

خلال 48 ساعة.. كورونا يصيب 8 إعلاميين

مصطفى درويش يحذر مخالطيه: عندي اشتباه في كورونا

بعد إصابته بـ كورونا.. مصطفى درويش: الوضع من سيئ لأسوأ

مصطفى درويش آخرهم.. كورونا يهاجم 7 نجوم في شهر

رايح أعمل أكل.. محمود العسيلي يفاجئ زوجته ويقتحم البث المباشر على إنستجرام

ترشيحاتنا

عالم القراءات الأشهر عالميا.. مشيخة عموم المقارئ ونقابة القراء تنعيان الشيخ حافظ الصانع

رجل يتحول جنسيًا لـ نيَل لقب صاحبة أضخم شفاه .. صور

لمكافحة وباء كورونا.. السيسي يشارك في قمة صينية أفريقية مصغرة

يقضي على إسطنبول بأكملها.. زلزال مدمر يضرب تركيا قريبًا

الزمالك يتزعم الجبهة.. 5 أندية ترفض عودة الدوري الممتاز

بملابس رياضية.. إيمان العاصى وابنتها تتألقان فى أحدث جلسة تصوير | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأبيض الجذاب.. داليا مصطفى تتألق بالكاجوال رفقة زوجها

من شنطة العربية للكشافات المضيئة .. ديكورات السيارات موضة المنازل.. صور

أنيقة وجذابة .. الأحذية الشفافة تتصدر موضة صيف 2020 .. صور