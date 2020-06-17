بعد اصابته بكورونا.. مصطفى درويش يعلق على دعم الجمهور له

علق الفنان مصطفى درويش على دعم الجمهور له بعد اصابته بفيروس كورونا، ونشر مجموعة من الفيديوهات عبر حسابه على فيسبوك.





وعلق":الفيديوًهات اللي جاتلي كتير اوي بس دول تعبوني نفسيا والله ..بس هقوم باذن الله وبفضل دعواتكم هتعدي.





وتابع:"انا عمرى ما كنت اتخيل ان الناس بتحبني كده هقوم وهاشكر كل شخص دعالي بنفسي هقوم وهنحتفل مع بعض يارب".





وكان قد نشر الفنان مصطفى درويش تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يعلن فيه عن تطورات إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وقال مصطفى : الحمد لله أحسن كتير عن الأيام اللي فاتت، الحمدلله والله وبالدعاء اللي شفته من كل الناس وإن شاء الله هتعدي"





وكان مصطفى درويش قد أعلن منذ أيام قليلة عن إصابته بفيروس كورونا المستجد وذلك عبر صفحته على فيسبوك.





يذكر أن احدث اعمال مصطفى درويش مسلسلا بـ100 وش وخيانة عهد وذلك مع كل من نيللي كريم ويسرا.



