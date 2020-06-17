نائب محافظ سوهاج يتفقد مستشفى دار السلام المركزي ووحدتين صحيتين

تفقد أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج ، مستشفى دار السلام المركزي، ومستشفى الحاجر سيول بنجع العزبة، والوحدة الصحية بالنجع بقرية أولاد يحيي الحاجر.

رافق نائب المحافظ اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج للمرور على مستشفيات العزل، وعبد المنعم عبد القوي رئيس مركز ومدينة دار السلام، والدكتور فرح مرزوق مدير مستشفى دار السلام المركزي، ومسئولي المتابعة الميدانية بالديوان العام، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

وأكد "القاضي" أن الجولة التفقدية للمستشفيات تأتي في إطار توجيهات محافظ سوهاج، وتنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء بشان الاطمئنان على كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والوقوف على مدى توافر المستلزمات الطبية واستعداد المستشفيات بأماكن مجهزة للعزل لاستقبال حالات كورونا.

وتفقد نائب المحافظ مستشفى دار السلام المركزي وتبين أن المستشفى على مساحة 10500 متر، وبها 7 مباني وبسبب أعمال الإنشاءات والتجديد تم استغلال سكن الأطباء، حيث وحدة الغسيل الكلوي بالدور الأرضي، والأول علوي به إدارة المستشفى، والثاني علوي به قسم الأطفال والحضانات وسكن للأطباء، والثالث علوي سكن للتمريض، وكذلك مبنى مستغل مخازن ومغسلة ومطبخ، ومبنى تم استغلال الدور الأرضي منه فقط مدرسة للتمريض، ومكتب مالي وإداري مخازن، ومعمل الأشعة، وبنك الدم، ومبنى آخر مستغل الدور الأرضي منه وبه قسم الاستقبال والطواري، وصيدلية للمجاني، وصيدلية الكلى الصناعي، وعيادات خارجية .

وقد تلاحظ أن باقي المباني غير مكتملة الإنشاءات والتجهيزات، وأن الأعمال متوقفة منذ 13 فبراير الماضي، ووجه نائب المحافظ بسرعة إسناد أعمال الإنشاءات والإحلال والتجديد والصيانة بالمستشفى، لتقدم خدماتها على أكمل وجه للمواطنين .

كما تفقد القاضي الوحدة الصحية الحاجر سيول بنجع العزبة والمرشحة كمستشفى عزل، وتبين أنها تقع وسط كتلة سكنية وغير مجهزة، وطالب الأهالي بنقل مستشفى العزل من المنطقة، ووجه نائب المحافظ بالنظر في إمكانية نقل مستشفى العزل إلى مستشفى بعيدا عن الكتلة السكنية، استجابة لمطلب الأهالي .

وقام نائب المحافظ بالمرور على الوحدة الصحية بقرية نجع العزبة بأولاد يحيي الحاجر، موجها بالعمل على رفع مستوى النظافة بالوحدة الصحية .

وأكد خلال جولته التفقدية على ضرورة تكاتف الجميع وخاصة منظمات المجتمع المدني، يدا بيد مع الدولة للمساعدة في الارتقاء بالمنظومة الصحية، ورفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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