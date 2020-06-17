إعلان الفائزين بمسابقة cvc بمركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس

اعلن د ماجد غنيمة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال Ihub بجامعة عين شمس الفائزين بمسابقة cvc التي نظمها المركز تحت رعاية د محمود المتيني رئيس الجامعة، ود عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالتعاون مع مؤسسة ريهام صادق.





شارك بالمسابقة ١٦٥ فريق من كليتي الحاسبات والمعلومات والهندسة تم تصفيتهم ٦٤ فريقا بالمرحلة الأولى ثم ١٥ فريقا بالمرحلة الثانية.





وتهدف المسابقة الي دعم الافكار المبدعه وفرق العمل المتنوعه المهارات وتحويل افكارهم من مرحلتها الاوليه الخام لنموذج عمل فعلي من اجل التغيير للافضل من خلال فترة التدريب وورش العمل والمدربين والمشرفين علي مراحل تنفيذ الافكار من خلال لجنه تحكيم تكونت من خبرات حقيقيه وامكانيات قويه في سوق العمل وهم دكتور احمد السلاب، دكتور محمد ريحان .





حصل الفريق الفائز بالمركز الاول علب 5000 جنيه مصري، وحصل الفريق الثاني علي 3500 جنيه مصري بينما يحصل الفريق الثالث علي 1500 جنيه مصري الي جانب امتيازات من مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس من اجل استكمال مشاريعهم وافكارهم وحتي الوصول الي لمنتج حقيقي علي ارض الواقع وهي عبارة عن ورش عمل مجانية في ريادة الاعمال، فرص متميزه للتدريب في شركات متميزة في مجالها .





فيما حصل على المركز الاول فريق corona defender عن فكرة مشروع لنظام سلامة الشركات في ظل انتشار فيروس كورونا بهدف ضمان التباعد الاجتماعي بين الموظفين، تسجيل حضور الموظفين بعد التأكد من ارتدائهم أقنعة للوجه وقفازات، ومسح هوياتهم وتسجيلهم في ورقة إكسيل.





وحصل على المركز الثاني فريق v-pad عن مشروع للوحة مفاتيح افتراضية لتوفير جهاز تحكم بديل سلس وفعال لأي شاشة تعمل باللمس، شريطة أن تكون هناك كاميرا. مما يساعد إلى حد كبير على التقليل إلى أدنى حد من انتشار الفيروسات والجراثيم الموجودة على الأسطح الشائعة الاستخدام والمفتوحة للجمهور.





وعند لمس اسطح كثيرة نحصل على بعض الخدمات اليومية العادية، مثلا باستعمال آلات صرف النقود، الشراء من آلة بيع، وطلب طعام بشاشات تعمل باللمس في بعض المطاعم. مما يمكن أن يساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد -19) وربما يقلل من فرص حدوث أي فاشيات في المستقبل.





وجاء في المركز الثالث فريق homies بفكرة عن محاكاة لاختيار الالوان وتزيين الغرف ما يتيح التعرف مسبقا عن كيفية لون الجدران ، زخرفة، ورق جدران، أو حتى أي أثاث متواجد..