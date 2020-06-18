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مرأة

غير تقليدية.. طريقة عمل رنجة مقلية ..فيديو

الخميس 18/يونيو/2020 - 07:35 ص
طريقة عمل رنجة مقلية
طريقة عمل رنجة مقلية
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هاجر هانئ
رنجة مقلية من الأكلات غير التقليدية التى لا يعرفها الكثير من الأشخاص فيمكن إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك، فالنقدم لكم طريقة عمل رنجة مقلية فى المنزل من مطبخ الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ.

مقادير رنجة مقلية
4 رنجة فيليه 
ملح 
نصف كوب مسطردة 
عصير ليمون 
1 و نصف كوب عيش توست  ناشف مطحون
ربع كوب زيت  او زبدة
شبت 
شرائح ليمون 

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طريقة تحضير رنجة مقلية
تغلف الرنجة فى توست مطحون
 يخلط عصير ليمون وشبت ومستردة وتتبل بفلفل أسود
 ثم تضاف الرنجة المقلية للصوص ثم تعفر مرة أخرى فى توست مطحون
 ثم توضع فى الثلاجة لمدة ساعة
تقلى الرنجة فى زيت غزير مع زبدة
ثم تقدم مع صوص ليمون وشبت ومستردة
تزين بشرائح ليمون


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