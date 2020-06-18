توفير أتوبيسات لنقل طلاب الثانوية العامة بأسيوط الجديدة بالمجان طوال أيام الامتحانات

وفي سياق متصل، صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس

بأنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم، ممثلة في الإدارة التعليمية بمدينة الشروق، لتنفيذ حملات تطهير وتعقيم للمدارس التى من المقرر إجراء امتحانات الثانوية العامة بها، وذلك بالتعاون بين جهاز المدينة ومجلس الأمناء.