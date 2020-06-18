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أخبار البلد

رشوان ينعى رئيس اتحاد الصحفيين الأسبق

الخميس 18/يونيو/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
نعى ضياء رشوان نقيب الصحفيين المصريين ومجلس النقابة، أحمد يوسف بهبهانى الرئيس الفخرى لجمعية الصحفيين الكويتيين رئيس مجلس ادارة جمعية الصحفيين الكويتيين السابق رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب السابق، داعيا الله أن يتغمده برحمته ويلهم أسرته ومحبيه والصحافة العربية الصبر والسلوان.

وأفنى الفقيد الراحل عمره في خدمة الصحافة الكويتية والعربية ولم يدخر جهدا فى حياته فى سبيل مناصرة قضايا الصحافة العربية والكويتية.

وكان نعى الاتحاد العام للصحفيين العرب ببالغ الحزن والآسي أحمد يوسف بهبهاني.
 
وكان أحمد يوسف بهبهاني يقف إلى جانب الصحفيين العرب بكل قوة وكذلك الدفاع عن كرامة الصحفيين ولم يدخر أي جهد طوال حياته فى خدمة الصحافة الكويتية والعربية وكذلك الدفاع عن حرية الرأي والتعبير.
 
والاتحاد العام للصحفيين العرب يدعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وينزله فسيح جناته ولزملائه الأعزاء في جمعية الصحفيين الكويتية واسرته الكريمة الصبر والسلوان.
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