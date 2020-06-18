بعد تسببها فى انتشار كورونا بالصين.. نكشف حقيقة إصابة الأسماك فى مصر

أكد الدكتور عصام إبراهيم، وكيل معهد الصحة الحيوانية، أن كل الأسماك المستوردة من الخارج والمواد الغذائية يتم فحصها للتأكد من خلوها من فيروس كورونا، ومن جميع الأمراض والفيروسات الأخرى، وذلك منذ بداية شهر مارس كخطوات استباقية.





وقال "إبراهيم"، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن جميع العينات التى تم فحصها بالمعهد جاءت نتائجها سلبية، مضيفا أن الأسماك فى مصر آمنة من كورونا سواء المحلية أو المستوردة، وبالتالى لا توجد فيروسات بسمك التونة والسلمون.









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ولفت وكيل معهد صحة الحيوان إلى أن "ما حدث بداية من مارس يؤكد أن المعهد يعمل بشكل سليم، حيث اتخذنا احتياطنا منذ البداية ونقوم بفحص جميع العينات الواردة قبل دخولها إلى مصر، وذلك بناءً على تعليمات من هيئة آمن وسلامة الغذاء والحجر البيطري".







وأضاف أنهم يتخذون جميع الإجراءات الاحترازية فى فحص الوارادات القادمة من الدول الأخرى أيا كان منشأها، موضحا أن ما ينطبق على وأضاف أنهم يتخذون جميع الإجراءات الاحترازية فى فحص الوارادات القادمة من الدول الأخرى أيا كان منشأها، موضحا أن ما ينطبق على الأسماك ينطبق أيضا على اللحوم والدواجن المستوردة.







وأوضح أنه بجانب كل ذلك يتم تشديد الرقابة على الأسواق لفحص العينات بها، والتى يتم التأكد من فسادها يتم تحريزها وإصدارها.

