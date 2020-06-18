بيجاما ستان.. روان بن حسين في إطلالة تبرز جمال أنوثتها

نشرت نجمة السوشيال ميديا الكويتية روان بن حسين ، صورة جديدة عبر صفحتها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهرت روان بن حسين بإطلالة ناعمة داخل منزلها وارتدت بيجاما ستان باللون الابيض وتركت شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انيقة، نالت إعجاب متابعيها.





وعلقت روان بن حسين قائلة: "شنو تتابعون مسلسلات؟ نزلوا حلقات ابنة السفير على شاهد😍🥰💞"





وكانت روان بن حسين أعلنت زواجها في وقت سابق لكنها لم تكشف عن هوية زوجها، وبررت ذلك بأن زوجها رجل قانون لا يحب الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي ففضّلت إبقاء هذا الجزء من حياتها بعيدا عن الإعلام".





يذكر أن روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت الكثير من الشهرة في عمر صغير.



