الزمالك يتواصل مع وزير الرياضة لإعادة الثلاثي المحترف

حرص مسئولو نادي الزمالك خلال الساعات القليلة الماضية، علي التواصل مع مسئولي وزارة الشباب والرياضة.





وجاء هذا من أجل إعادة ثلاثي الفريق الأبيض المحترف.





وكان الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للقلعة البيضاء، وافق على سفر اللاعبين الأجانب إلى بلادهم بعد توقف النشاط الرياضي منتصف مارس وهم التونسي فرجاني ساسي والثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم.





بينما يتواجد الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق في القاهرة الفترة الحالية.



