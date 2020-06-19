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أخبار البلد

باستثمارات 7 مليارات جنيه.. توصيل الكهرباء لأراضي الـ 1.5 مليون فدان.. والانتهاء خلال عامين

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:07 ص
صدى البلد
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شيماء مجدي
أكد المهندس شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، أنه يقود تحالفا من أكبر الشركات العالمية المتخصصة فى إنتاج وتوزيع الطاقة لتوصيل الكهرباء لمساحة 500 الف فدان بالمغرة وغرب غرب المنيا ، ضمن مشروع الـ 1.5 مليون فدان ، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتوسع فى الأراضى المستصلحة.
 

وقال الجبلى للإعلامى محمد غانم عبر برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2 ، إن مشروع توصيل الطاقة الكهربائية لأراضى الـ 1.5 مليون فدان بأراضى المغرة وغرب غرب المنيا ، يشمل محطات عملاقة للطاقة باستثمارات تصل لـ 7 مليارات جنيه، سيتم الانتهاء منها بأقل من سنتين . 


وأوضح الجبلى أنه اجتمع مع المزارعين بأراضى الريف المصرى الجديد لتحديد احتياجاتهم من الكهرباء ليتم خلال 3 اشهر تحديد مراحل تنفيذ المشروع .


ولفت الى ان البنوك المصرية هى شريك اساسى فى مجالات دعم التنمية الزراعية وأنشطتها.


وأضاف الجبلى انه يهدف لتوصيل الكهرباء والطاقة لأراضى الـ 1.5 مليون فدان على مدار الساعة وبسعر يوازى سعر الشبكة العمومية ، لافتا الى انه سيتم الانتهاء من المشروع خلال 18 شهرا، وان التعاقد مع المزارعين سيكون من خلال شركة الريف المصرى وبمراقبة كاملة من الدولة .   


https://www.youtube.com/watch?v=Itd3B128f_g
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