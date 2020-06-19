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أخبار العالم

وزير الخارجية الليبي: كل الخيارات مفتوحة للرد على التدخل التركي

الجمعة 19/يونيو/2020 - 01:43 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الخارجية بالحكومة الليبية المؤقتة، عبدالهادي الحويج، إن كل الخيارات مفتوحة للرد على التدخل التركي داخل الأراضي الليبية. 

وأضاف الحويج في تصريحات نقلتها قناة "العربية": "التدخل التركي يعد انتهاكا لسيادة ليبيا، ونحن مع إعلان القاهرة للحل السياسي في ليبيا".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن عن مبادرة تضمنت التأكيد على وحدة وسلامة الأراضي الليبية واستقلالها، واحترام جميع الجهود والمبادرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والعمل على استعادة الدولة الليبية لمؤسساتها الوطنية مع تحديد آلية وطنية ليبية ليبية ملائمة لإحياء المسار السياسي برعاية الأمم المتحدة.

ورغم التزام الجيش الوطني الليبي بتعهداته الدولية وقرار وقف إطلاق النار المنبثق عن إعلان القاهرة، إلا أن المليشيات الموالية لتركيا وحكومة الوفاق لا يزالون يحشدون قواتهم للهجوم على تمركزات الجيش الليبي شرقي مصراتة غربي سرت.
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