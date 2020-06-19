مطلب جماعي.. أندية القسمين الثاني والثالث تفوض مرتضى منصور لنقل مطالبها بإلغاء الدوري

قررت أندية القسمين الثاني والثالث، منح المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، تفويضا لمخاطبة الدولة بإلغاء دورى المظاليم.





وتمسك مسؤولو أندية القسم الثاني والثالث بضرورة منح مرتضى منصور، التفويض ومخاطبة كافة الجهات فى الدولة من وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأوليمبية ومجلس الوزراء.





واستند مسؤولو أندية المظاليم فى منح التفويض إلى المستشار مرتضى منصور بإلغاء المسابقة المحلية إلى الخوف من فيروس كورونا وعدم القدرة على التكاليف المالية للصرف على الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.





يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني أصدرت بيانا بعد انتهاء اليوم الثالث من اجتماعات الجبلاية مع أندية الدورى الممتاز والقسم الثاني بشأن حسم مصير الدورى الممتاز المظاليم.





جاء بيان الجبلاية على النحو التالى:





اختتمت اللجنة الخماسية للاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة الأستاذ عمرو الجنايني، اجتماعاتها مع الأندية أعضاء الجمعية العمومية بالقسمين الأول والثاني، والتي بدأت من أول أمس الثلاثاء.





وتم الاجتماع الأخير للجنة بحضور اندية الإسماعيلي والمصري وبيراميدز وسموحة وحرس الحدود والجونة.





ودارت الاجتماعات في شقين، الأول يخص مقترحات تعديل بنود لائحة النظام الأساسي، والثاني بشأن آليات عودة النشاط.





وعرضت اللجنة مقترحاتها على الأندية فيما يخص بنود تعديل لائحة النظام الأساسي.





وأثنت الأندية على هذه المقترحات، وأكدت أنها كانت تمثل أحد طموحاتها، كما استمعت اللجنة لمقترحات من ممثلي هذه الأندية، وأكدت على مناقشتها باهتمام كبير، للوصول لأفضل صيغة ممكنة قبل ارسال مشروع اللائحة للفيفا للاطلاع عليها قبل إقرارها من قبل الجمعية العمومية.



