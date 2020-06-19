ارتفاع جديد في الحرارة.. الأرصاد: طقس الغد حار يصاحبه رياح محملة بالأتربة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا السبت ، تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بكافة المحافظات، حيث يكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، يكون لطيف خلال ساعات الليل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.





ويبقى الطقس معتدل على السواحل الشمالية للبلاد والرياح نشطة أحيانا تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، بينما يبقى الطقس حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.









وتكون الطقس على شمال الصعيد مائل للحرارة نهارا ولطيف ليلا، بينما يكون الطقس حار على جنوب الصعيد يصاحبه رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب غرب البلاد.



