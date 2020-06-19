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أخبار البلد

ارتفاع جديد في الحرارة.. الأرصاد: طقس الغد حار يصاحبه رياح محملة بالأتربة

الجمعة 19/يونيو/2020 - 12:22 م
الطقس الحار على القاهرة
الطقس الحار على القاهرة
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا السبت، تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بكافة المحافظات، حيث يكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة والوجه البحري، يكون لطيف خلال ساعات الليل والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

ويبقى الطقس معتدل على السواحل الشمالية للبلاد والرياح نشطة أحيانا تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، بينما يبقى الطقس حار على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.


وتكون الطقس على شمال الصعيد مائل للحرارة نهارا ولطيف ليلا، بينما يكون الطقس حار على جنوب الصعيد يصاحبه رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب غرب البلاد.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34  للعظمى والصغرى 22، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 28.
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