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مرأة

مرتان أسبوعيًا .. خلطة فرد وتنعيم الشعر في البيت

الجمعة 19/يونيو/2020 - 04:35 م
صدى البلد
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رشا عوني
فرد و تنعيم الشعر من أهم التفاصيل التي تهتم بها الفتيات خاصة أصحاب الشعر المجعد والهايش ، فالبعض يلجأ لفرد الشعر بالطرق الحديثة مثل البروتين والكيراتين للفرد إلا أن هذه الطرق لها تأثير سلبي مباشر وتسبب تساقط الشعر . 

قدم موقع glowpink المعني بجمال المرأة ، خلطة طبيعية هائلة تعمل على فرد الشعر المجعد وتصلح للكبار والفتيات الصغار ، وهي : 

مكونات خلطة فرد الشعر 
نصف كوب زبادي - على حسب كثافة شعرك 
2 ملعقة مايونيز
2 ملعقة عسل أبيض 
بيضة واحدة 

طريقة عمل خلطة فرد الشعر
قومي بخلط الزبادي و المايونيز 
اخفقي البيضة مع خليط الزبادي وقلبيهم جيدا 
ضيفي العسل الأبيض للخليط واستمري في التقليب
على شعر نظيف قومي بوضع هذه الخلطة من الجذور حتى الأطراف مع تدليك فروة الرأس بها 
ارتدي بونيه على شعرك واتركيه لكدة ساعتين ثم اشطفيه بالشامبو 
كرري التجربة مرتين بالأسبوع 

فوائد الخلطة 
- تقلل من تساقط الشعر
- ترطيب الشعر الجاف
- تقلل تقصف الشعر
- تساعد في نمو الشعر وطوله
- تغذي فروة الرأس وبصيلات الشعر . 
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