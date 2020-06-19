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تكنولوجيا

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. روسيا ترفع الحظر عن تيليجرام.. المباريات مجانا على آيفون

الجمعة 19/يونيو/2020 - 06:03 م
أخبار العلوم والتكنولوجيا
أخبار العلوم والتكنولوجيا
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قسم التكنولوجيا
نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:


أعلنت شركة سامسونج Samsung، أنها قامت بتنشيط ميزة كانت قد وعدت بإطلاقها سابقا ضمن ساعة اللياقة البدنية الشهيرة Galaxy Watch Active 2، حيث قدمت الشركة الكورية دعما لتطبيق مراقبة الصحة Samsung Health Monitor في كوريا الجنوبية.


كشفت أحدث التسريبات الصادرة من الصين، أن شركة هواوي Huawei، تعتزم خلال الفترة القادمة إطلاق سلسلة هواتفها الرائدة Mate 40، والتي تتضمن مواصفات أقوى بالنسبة للكاميرا والشاشة.


رفعت روسيا أمس الخميس، الحظر عن تطبيق المراسلة تيليجرام Telegram، وذلك بعد أن استمر لأكثر من عامين، حيث فشلت الحكومة الروسية في إيقاف استخدام تطبيق التراسل.


انتشر استخدام تطبيقات تعديل الصور بشكل كبير بين المشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يشاركون نسخا من صورهم في سن أكبر أو على هيئة صور  كرتونية، ومن بين أبرز هذه التطبيقات والذي شاع استخدامه بين الناس هو تطبيق FaceApp.


أطلقت شركة أوبو Oppo، هاتفها الرائد Oppo A52، في الهند والذي أعلن عنه لأول مرة في شهر أبريل الماضي، ويتميز جهاز أوبو A52 ببطارية كبيرة بسعة 5000 ميللي أمبير، ويتوفر للبيع في الهند عبر متجرى Flipkart و Amazon.


انضمت سماعات آبل اللاسلكية الجديدة آيربودز AirPods، إلى سلسلة المنتجات التكنولوجية المتفجرة، وذلك بعد أن انفجرت سماعة آبل اللاسلكية داخل الأذن اليمنى لأحد مستخدميها في الصين أثناء المكالمة، انفجرت سماعة آبل AirPods باهظة الثمن، في أذن مواطنا صينيا يبلغ من العمر 23 عاما، والذي افقدته السماعة الذكية حاسة السمع في الحادثة التي تعرض لها في 19 مايو الماضي، وفقا لما ذكره موقع "gizmochina".


في ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدول في جميع أنحاء العالم، قررت بعض الدول ومن بينها مصر، إغلاق المقاهي والكافيهات بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

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