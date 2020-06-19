أخبار العلوم والتكنولوجيا.. روسيا ترفع الحظر عن تيليجرام.. المباريات مجانا على آيفون

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الأخبار والتقارير المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا في الساعات الماضية، متضمنة الجديد عن أحدث التقنيات المختلفة، والتي نستعرضها عبر النشرة التالية:









أعلنت شركة سامسونج Samsung ، أنها قامت بتنشيط ميزة كانت قد وعدت بإطلاقها سابقا ضمن ساعة اللياقة البدنية الشهيرة Galaxy Watch Active 2، حيث قدمت الشركة الكورية دعما لتطبيق مراقبة الصحة Samsung Health Monitor في كوريا الجنوبية.









روسيا ترفع الحظر عن استخدام تطبيق تيليجرام لهذا السبب

رفعت روسيا أمس الخميس، الحظر عن تطبيق المراسلة تيليجرام Telegram ، وذلك بعد أن استمر لأكثر من عامين، حيث فشلت الحكومة الروسية في إيقاف استخدام تطبيق التراسل.





أبرزها لتحويل صورك إلى كرتون.. أفضل 5 تطبيقات إلى جانب FaceApp لتغيير وتعديل الصور

انتشر استخدام تطبيقات تعديل الصور بشكل كبير بين المشاهير ورواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين يشاركون نسخا من صورهم في سن أكبر أو على هيئة صور كرتونية، ومن بين أبرز هذه التطبيقات والذي شاع استخدامه بين الناس هو تطبيق FaceApp









بعد انفجار AirPods.. سماعات الأذن اللاسلكية تسبب السرطان.. احذرها

انضمت سماعات آبل اللاسلكية الجديدة آيربودز AirPods ، إلى سلسلة المنتجات التكنولوجية المتفجرة، وذلك بعد أن انفجرت سماعة آبل اللاسلكية داخل الأذن اليمنى لأحد مستخدميها في الصين أثناء المكالمة، انفجرت سماعة آبل AirPods باهظة الثمن، في أذن مواطنا صينيا يبلغ من العمر 23 عاما، والذي افقدته السماعة الذكية حاسة السمع في الحادثة التي تعرض لها في 19 مايو الماضي، وفقا لما ذكره موقع "gizmochina".







