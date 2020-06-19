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فن

بالـ هيلا هوب.. مصطفى خاطر يفشل في تعليم متابعيه طريقة للتخسيس

الجمعة 19/يونيو/2020 - 08:18 م
مصطفى خاطر
مصطفى خاطر
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محمد بدران

نشر الفنان مصطفى خاطر مقطع فيديو  جديدا له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .


وظهر مصطفى خاطر خلال مقطع الفيديو الساخر، وهو يعلم متابعيه كيفية إنقاص الوزن، مستعينا بطوق كبير، محاولا تنفيذ رقصة الـ"هيلا هوب"، لكنه فشل.


وأضاف: "الجمعة الجاية تدريب تاني".، وتابع إن شاء الله كل جمعة هعملكوا تدريب علشان تخسوا زي مانا خسيت". 


يذكر أن آخر أعمال النجم مصطفي خاطر هو مسلسل "عمر و دياب" الذى عُرض في رمضان المنقضي".


مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.

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