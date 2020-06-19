بالـ هيلا هوب.. مصطفى خاطر يفشل في تعليم متابعيه طريقة للتخسيس

نشر الفنان مصطفى خاطر مقطع فيديو جديدا له عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" .





وظهر مصطفى خاطر خلال مقطع الفيديو الساخر، وهو يعلم متابعيه كيفية إنقاص الوزن، مستعينا بطوق كبير، محاولا تنفيذ رقصة الـ"هيلا هوب"، لكنه فشل.





وأضاف: "الجمعة الجاية تدريب تاني".، وتابع إن شاء الله كل جمعة هعملكوا تدريب علشان تخسوا زي مانا خسيت".





يذكر أن آخر أعمال النجم مصطفي خاطر هو مسلسل "عمر و دياب" الذى عُرض في رمضان المنقضي".





مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.