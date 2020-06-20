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شعبة الأدوية: أزمة نقص الأدوية ستحل خلال ١٠ أيام

السبت 20/يونيو/2020 - 12:39 ص
أزمة نقص الأدوية
أزمة نقص الأدوية
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حمزة شعيب
أكد علي عوف رئيس شعبة الأدوية، أن أزمة نقص الادوية ستحل خلال 10 أيام، لافتا إلى أنه جاري ضخ 4 أضعاف هذه الكميات التي تم ضخها في السوق المصري بالصيدليات.

وتابع عوف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "التاسعة" والمذاع عبر قناة "الأولى المصرية"،:" زيادة الإصابات بـ فيروس كورونا  وتحديدا بعد عيد الفطر أدي لتكالب المواطنين على الأدوية المقوية للمناعة ".

ونوه رئيس شعبة الدواء إلى أنه في خلال الـ 5 أيام الماضية تم ضح 2 مليون و800 ألف عبوة باراسيتامول، ومليون و200 ألف عبوة فيتامين سي أقراص، ومليون شريط و8 آلاف عبوة زنك، ومليون عبوة إزيثرومايسين أقراص، ونصف مليون عبوة ازيثرومايسين شراب، مشيرا إلى أن ذلك تم خلال الأيام القليلة الماضية فقط بسبب تكالب المواطنين على شراء هذه الأدوية وتخزينها.

 وأشار إلى أن سحب أدوية مثل البارسيتامول والزنك وفيتامين سي لأنها فيتامينات وأدوية مقوية للمناعة وتدخل في علاج مرضى كوفيد 19 وبالتالي السحب عليها كبير، ولكن الأدوية مثل الهيدروكسي كلوروكين والكورتيزون عليها سحب أيضًا ولكنه أقل من السابقة.
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