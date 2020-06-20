البرازيل ثاني دولة بالعالم تتخطى حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا

أصبحت البرازيل ثاني دولة في العالم تتخطى حاجز المليون إصابة بفيروس كورونا، بحسب بيانات موقع "وورلد ميتر"، بعد الولايات المتحدة الأمريكية.





وسجلت البرازيل 1,038,568 مليون إصابة بفيروس كورونا فيما بلغ عدد الوفيات 49090 حالة وفاة.





وأعلنت البرازيل تسجيل عدد إصابات بلغ 54,771 إصابة جديدة في يوم واحد خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هي أكبر دول العالم من حيث الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث سجلت حتى اليوم 2,297,338 مليون إصابة، و121,407 ألف وفاة.





وبلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 8,766,888 إصابة، فيما بلغ الوفيات 462,706 وفاة، وبلغ عدد المتعافين 4,628,625 حالة شفاء.





ولا تعكس الأرقام المرصودة وضع التفشي الحقيقي للفيروس حول العالم، نظرا لاختلاف سياسة تسجيل الإصابات وإجراءاتها بين دولة وأخرى.



