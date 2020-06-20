الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. والطقس شديد الحرارة بالمحافظات غدا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر اليوم بامتداد مرتفع جوي يسمى "العروض الوسطي"، يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة على معظم محافظات الجمهورية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.





وتشهد حالة الطقس، غدا الأحد، على كافة محافظات الجمهورية شديد الحرارة خلال ساعات النهار معتدل خلال ساعات الليل صاحب ذلك نشاط مثيرة للأتربة على بعض المناطق، وتسبب في اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.



