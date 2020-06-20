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أخبار البلد

الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم.. والطقس شديد الحرارة بالمحافظات غدا

السبت 20/يونيو/2020 - 10:03 ص
الطقس الحار على القاهرة
الطقس الحار على القاهرة
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تتأثر اليوم بامتداد مرتفع جوي يسمى "العروض الوسطي"، يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة على معظم محافظات الجمهورية، يصاحب ذلك نشاط للرياح على جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون مثيرة للأتربة على بعض المناطق واضطراب الملاحة البحرية على البحرين المتوسط والأحمر.

وتشهد حالة الطقس، غدا الأحد، على كافة محافظات الجمهورية شديد الحرارة خلال ساعات النهار معتدل خلال ساعات الليل صاحب ذلك نشاط مثيرة للأتربة على بعض المناطق، وتسبب في اضطراب الملاحة البحرية على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

وتسجل درجات الحرارة، اليوم السبت، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 34  للعظمى والصغرى 22، وعلى السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 21، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى والصغرى 26، وعلى شمال الصعيد 35 للعظمى والصغرى 24، وعلى جنوب الصعيد 38 للعظمى والصغرى 28.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، غدا الأحد، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 39  للعظمى والصغرى 26، وعلى السواحل الشمالية 40 للعظمى والصغرى 23، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 38 للعظمى والصغرى 29، وعلى شمال الصعيد 39 للعظمى والصغرى 28، وعلى جنوب الصعيد 41 للعظمى والصغرى 30.

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