AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وزير الشباب عضو لجنة إشراف وحكم لرسالة ماجستير بتجارة القناة

السبت 20/يونيو/2020 - 02:05 م
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن التطور المستمر في كافة مؤسسات المجتمع تتطلب تطورا مماثلا في التعلم بفروعه وتخصصاته المختلفة، ولا تعتبر مبالغه اذا قيل ان تطور العلم بفروعه وتخصصاته المختلفة هو الذي يؤدي إلى تطور مؤسسات المجتمع.

من جانبها ، أعربت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، عن تقديرها وسعادتها لحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وإشرافه علي رسالة بكلية التجارة جامعة قناة السويس ، مما يعطي مؤشرا هاما الي دعم الحكومة للبحث العلمي والباحثين خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد والتي جعلت من البحث العلمي طوق للنجاة في كافة المجالات.

جاء ذلك أثناء استقبال الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس ، يرافقها الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باستراحة جامعة قناة السويس بالقاهرة ، حيث شارك وزير الشباب والرياضة كعضو لجنة حكم ومناقشة رسالة ماجستير بعنوان الانعكاسات المحاسبية الناتجة عن تحويل الأندية الرياضية لكرة القدم المصرية إلي شركات مساهمة وأثرها علي الاقتصاد القومي إطار استراتيجي مقترح للباحث محمد الشحات ابراهيم الباحث بكلية التجارة جامعة قناة السويس.
 
وبلجنة حكم ومناقشة ضمت الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ المراجع والمشرف على الرسالة و الدكتور محمد بكر عربي استاذ المحاسبه الخاصه.

اقرا ايضا:

هذا وأكد الدكتور أحمد زكي أن الباحث توصل إلى مجموعة من النتائج  لزيادة الموارد المالية للنادي الرياضي بالإضافة إلى إمكانية استغلال المرافق والمنشآت والأجهزة الاستغلال الأمثل حيث لابد  من إنشاء إدارات جديدة كأدارة للتسويق وإدارة للإستثمار وتشيكل لجان استثمارية من أهل الإختصاص لتطوير الجوانب الاستشارية.
 
واشار الى انه بدون الفكر الاستثماري، وتوفير الموارد المالية يتعذر الاهتمام بالموارد البشرية التي تمثل اهم عناصر  أندية كرة القدم مؤكدا  ان الاستثمار في أنشطة كرة القدم يتطلب وضع اللوائح والقوانين المرنة التي تيسر ذلك والتنسيق بين جهات الاختصاص لاستخراج تراخيص وتشجيع المستثمرين للاستثمار الرياضي وذلك بمنح الإعفاءات الضريبية والجمركية ونشر ثقافة الاستثمار الرياضي عير وسائل الإعلام المختلفة.

كما أوصي  الباحث محمد الشحات ابراهيم بتعديل قانون الرياضة رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ لأنه أعطي الأندية الرياضية الحق في عمل لائحة خاصة بها مما أتاح لكل نادي بوضع شروط خاصة به تختلف  عن باقي الأندية  وإعطاء المستثمرين صلاحيات  للاستثمار في الرياضة وخاصة قطاع كرة القدم مع عمل دوري الرديف للاستفادة من اللاعبين مواليد أخر موسم ناشئين لمدة لاتقل عن موسمين حتى يتم الأستفادة القصوي منهم وعمل شركة خاصة لإدارة دوري الدرجة الثانية والثالثة .
وزير الشباب عضو لجنة إشراف وحكم لرسالة ماجستير بتجارة القناة
وزير الشباب عضو لجنة إشراف وحكم لرسالة ماجستير بتجارة القناة
وزير الشباب عضو لجنة إشراف وحكم لرسالة ماجستير بتجارة القناة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاستثمار الرياضي.. فرج عامر يوجه رسالة إلى أشرف صبحي

وزير الشباب والرياضة يناقش رسالة ماجستير في علوم الصحة الرياضية

أشرف صبحي: فيفا يحسم مستقبل اللجنة الخماسية.. والنشاط الرياضي سيعود تدريجيا

بالمواعيد.. وزير الرياضة يحسم عودة بطولة الدوري

وزير الرياضة يعلن موعد فتح الأندية الصحية والجيم .. فيديو

لن أتدخل في اعتراض الأندية.. أشرف صبحي: قدمنا دراسة لمجلس الوزراء تمهيدا لعودة الدوري..فيديو

ترشيحاتنا

كونوا مستعدين.. الرئيس السيسي يوجه رسالة للقوات الجوية..شاهد

بفستان أبيض.. إيمان العاصى تستعرض جمالها على البحر

4 معلومات عن بوكليت امتحان اللغة العربية المقرر توزيعه على طلاب الثانوية العامة غدا

"شيء غريب أشوف عزائي من الناس وأنا حي".. الرسالة الأخيرة لمذيع الحدث قبل وفاته

أشاعوا وفاته فمات بعدها بأسبوع.. ماذا حدث مع مستشار محافظ المنوفية السابق

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

AdvertisementS

تفقد المقاتلات الجوية.. 3 رسائل قوية من الرئيس السيسي عن الجيش

لمدة 3 سنوات.. آري بابل يعلن توقيعه لـ الزمالك رسميا

حيثيات الإدارية العليا لمعاقبة مسئولين رقصوا بالمزمار داخل مستشفى أبو حمص..فيديو

بشرى سارة.. السعودية تعود للحياة الطبيعية وتودع حظر التجول

ثلاثة أعراض ثبتت رسميا.. الرابطة الطبية الشرق أوسطية تصرح باستخدام هذه الأدوية لعلاج كورونا

الامتحان بكرة.. التعليم: مفيش تأجيل وهذا هو جدول امتحانات الثانوية العامة النهائي

أصحاب هذا الهرمون المرتفع بالجسم أكثر عرضة للوفاة بكورونا

لينين الرملى وجودة عبد الخالق وأحمد مرسي.. إعلان أسماء الفائزين بجوائز النيل

الرذاذ أكثر شيوعا.. خبير صيني: لا دليل على انتقال فيروس كورونا عبر تناول الأطعمة الحاملة له

شاهد.. لحظة وصول الرئيس السيسي للمنطقة الغربية العسكرية

السماء تمطر ثعابين.. مسن يتفاجأ بسقوط 3 ثعابين فوق رأسه في الشارع.. صور

أخبار الرياضة.. فايلر يواصل التلاعب بالأهلي.. مرتضى منصور يهاجم الخطيب وشوبير.. و4 يوليو انطلاق برنامجه الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خلال حفل تنصيبه.. رئيس بوروندي يعلن التزامه بتنفيذ وصية الراحل نكورونزايزا

بفستان أبيض.. إيمان العاصى تستعرض جمالها على البحر

بعد تعافيها من كورونا.. إيمان العاصي تنشر صورة من الساحل الشمالي