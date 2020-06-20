وزير الشباب عضو لجنة إشراف وحكم لرسالة ماجستير بتجارة القناة

أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، أن التطور المستمر في كافة مؤسسات المجتمع تتطلب تطورا مماثلا في التعلم بفروعه وتخصصاته المختلفة، ولا تعتبر مبالغه اذا قيل ان تطور العلم بفروعه وتخصصاته المختلفة هو الذي يؤدي إلى تطور مؤسسات المجتمع.





من جانبها ، أعربت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، عن تقديرها وسعادتها لحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وإشرافه علي رسالة بكلية التجارة جامعة قناة السويس ، مما يعطي مؤشرا هاما الي دعم الحكومة للبحث العلمي والباحثين خاصة في هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد والتي جعلت من البحث العلمي طوق للنجاة في كافة المجالات.





جاء ذلك أثناء استقبال الدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس ، يرافقها الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة باستراحة جامعة قناة السويس بالقاهرة ، حيث شارك وزير الشباب والرياضة كعضو لجنة حكم ومناقشة رسالة ماجستير بعنوان الانعكاسات المحاسبية الناتجة عن تحويل الأندية الرياضية لكرة القدم المصرية إلي شركات مساهمة وأثرها علي الاقتصاد القومي إطار استراتيجي مقترح للباحث محمد الشحات ابراهيم الباحث بكلية التجارة جامعة قناة السويس.

وبلجنة حكم ومناقشة ضمت الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأستاذ المراجع والمشرف على الرسالة و الدكتور محمد بكر عربي استاذ المحاسبه الخاصه.





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هذا وأكد الدكتور أحمد زكي أن الباحث توصل إلى مجموعة من النتائج لزيادة الموارد المالية للنادي الرياضي بالإضافة إلى إمكانية استغلال المرافق والمنشآت والأجهزة الاستغلال الأمثل حيث لابد من إنشاء إدارات جديدة كأدارة للتسويق وإدارة للإستثمار وتشيكل لجان استثمارية من أهل الإختصاص لتطوير الجوانب الاستشارية.

واشار الى انه بدون الفكر الاستثماري، وتوفير الموارد المالية يتعذر الاهتمام بالموارد البشرية التي تمثل اهم عناصر أندية كرة القدم مؤكدا ان الاستثمار في أنشطة كرة القدم يتطلب وضع اللوائح والقوانين المرنة التي تيسر ذلك والتنسيق بين جهات الاختصاص لاستخراج تراخيص وتشجيع المستثمرين للاستثمار الرياضي وذلك بمنح الإعفاءات الضريبية والجمركية ونشر ثقافة الاستثمار الرياضي عير وسائل الإعلام المختلفة.



