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برلمان

وكيل خارجية البرلمان: مصر قادرة على مجابهة التحديات بكل ما أوتيت من قوة

السبت 20/يونيو/2020 - 06:55 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريده محمد
أشاد اللواء صلاح شوقي عقيل، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالرسائل التي حرصت الدولة المصرية على أن تُبعث بها اليوم من المنطقة الغربية العسكرية، والتي تؤكد أن القوات المسلحة في أعلى درجات الجاهزية لحماية أرض الوطن ومقدرات شعبه ومجابهة التحديات بكل ما أوتيت من قوة.


وقال عقيل، في بيان أصدره، أن الدولة التى لا تملك سلاحها وقدرتها العسكرية الرادعة، لا تمتلك قرارها السياسى، فحرصت  على تطوير القوات المسلحة، لتكون القوة القادرة على حماية الأمن القومى المصرى، وحماية حدود الدولة ومواطنيها من أي تهديد كان، مهما تطلب الأمر، ولأنه مختلف فى عقيدته القتالية عن أى جيش آخر، وأبطاله لا يضعون أمامهم سوى احتمالين فقط "النصر أو الشهادة".

وأوضح وكيل خارجية البرلمان، أن من يقرأ التاريخ، سيعي تمامًا، أن مصر دولة قوية بشعبها وكبيرة بجيشها القادر على ردع من تسول له نفسه المساس بحقوقها التاريخية أو سيادتها، وما من تحدي إلا وخرجت منه البلاد وهي أكثر قوة وبأسًا.
 
وشدد على أن الشعب المصري وبرلمانه يقف داعمًا ومساندًا لكل إجراء تتخذه الدولة المصرية في سبيل مجابهة التحديات والمخاطر، واتخاذ ما تراه لازمًا للحفاظ على الأمن القومي.
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