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21 يونيو ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هي نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك

الأحد 21/يونيو/2020 - 05:02 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ

كثيرون لا يخطون خطوة قبل متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم وكل ما يتعلق بجميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

وقدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، نصيحة الابراج لمواليد  21 يونيو

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شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 21 يونيو فإن ذلك يعني أنك تتمتع بشخصية اجتماعية وتميل للانفتاح على العالم وعلى الآخرين.. أنت أيضا طموح ومرهف الحس وتبحث عن الانسجام الروحي والعاطفي والفكري في علاقاتك.

نصيحة:

يحمل لك هذا العام أجواءً ضاغطة في أحيان كثيرة.. قد تكون بحاجة للبناء من جديد، وتجنب الدخول في مغامرات، أو أي نوع من المخاطرة، خاصة في الأمور المالية والعاطفية.. كما أن الصبر ضروري جدا بالنسبة لك حتى آخر العام.

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