AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مسؤول ليبي سابق موال لـ الوفاق: تركيا جمدت القوات المكلفة بالهجوم على سرت

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:54 ص
صدى البلد
Advertisements
حسام رضوان
أكد وكيل وزارة الدفاع في حكومة الإنقاذ الأسبق، والخبير والمحلل الإستراتيجي الموالي لحكومة "الوفاق" الحالي، محمد النعاس، أن أحلام وآمال الوفاق ومليشياتها بشأن التدخل التركي ليست واقعية، وأن تركيا لا يمكنها القيام بمهمة أكبر من حجمها في ليبيا.

وقال النعاس في تصريحات له أعقبت إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عن إمكانية التدخل العسكري للجيش المصري في ليبيا حال تجاوزت مليشيات الوفاق ومرتزقة أردوغان الخط الأحمر، إن تركيا خاضعة للإرادة الغربية، وأنها دولة عضو في حلف الناتو، وهي مقيدة بنصوص حيث لا تستطيع أن تتحرك خارج الضوء الأخضر الممنوح لها من ذلك الحلف ولا تستطيع أن تتولى دور المقاول لإعادة بناء ليبيا لأنها مهمة أكبر من حجمها كونها دولة لا زالت في طور النمو.

وأضاف أنه لا توجد دلالات عسكرية على زيارة الوفد التركي الأخيرة إلى ليبيا لأن المسؤولين المشاركين به ليس فيهم مسؤولين عسكريين  فقط رئيس المخابرات العامة.

وأشار إلى أن القوات المكلفة بالهجوم على سرت تم تجميدها بعد زيارة أحمد معيتيق، نائب رئيس ما يعرف بالمجلس الرئاسي الليبي، لموسكو فقد عاد برسالة أوصلها للحكومة في طرابلس، حيث أمرت القوات بمغادرة أماكنها.

وتابع أن تركيا تتحرك بالقنوات الخلفية للقضية وهي تعاني مشاكل في الاتصالات مع كل من روسيا والصين والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وكذلك الولايات المتحدة باعتبارهم زملائها في الناتو.

كما لفت إلى ضعف حكومة الوفاق في إدارة البلاد وعدم وجود قدرة لديها على حلف الملفات المهمة، من بينها الكهرباء والقمامة، فضلا عن المشكلات السياسية الكبرى.

إلى ذلك، شهد خطاب الرئيس السيسي ترحيبا وتأييدا دوليا من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين والولايات المتحدة الأمريكية، ولا سيما الداخل الليبي، ومن المنتظر أن يشهد المزيد من إعلانات الدعم خلال الساعات القليلة المقبلة مع توالي ردود الفعل.

كان الرئيس السيسي أكد خلال خطابه أن أي تدخل عسكري مصري في ليبيا بات شرعيا في حال تخطي المرتزقة والمليشيات الخط الأحمر المتمثل بمدينة سرت وقاعدة الجفرة، وأن عقيدة الجيش المصري لا تعرف التدخل أو الاعتداء على سيادة ومقدرات الدول، ولا سيما دول الجوار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الجيش الليبي يشن غارات جوية على تجمعات ميليشيات بمصراتة

فرنسا ترفض تدخل تركيا العدواني في ليبيا وتتهمها بخرق حظر الأسلحة

موقف الناتو من تركيا.. سيناريوهات طرد أنقرة من حلف الأطلسي بسبب عدوانها على ليبيا

مقتل 8 من القوات الموالية لـ أردوغان في عفرين السورية

العربية: 7 دول دعمت موقف فرنسا ضد تركيا في مباحثات الناتو

أردوغان يعرقل تعاون الاتحاد الأوروبي والناتو لتحقيق الاستقرار في ليبيا

ترشيحاتنا

الواجب المدرسي في زمن كورونا .. معلمون يطلبون من تلاميذهم رسم جنائزهم واختيار النعوش.. صور

رغم أنف الحاقدين.. الإعلامية لميس سلامة: البلد دى هتفضل قوية بجيشها وضباطها وشعبها

نور هشام سليم يدافع عن سارة حجازي: أنا ماكنش عندي خلل هرموني

كسوف الشمس اليوم .. 5 عبادات فعلها النبي ولا يعرفها الكثيرون

بعد تصريحات السيسي .. تركيا تتراجع: نقدر أهمية ليبيا بالنسبة لـ مصر

رفض المشاركة في مسحات اتحاد الكرة.. نادي مصر يعلن تأجيل تدريباته لأجل غير مسمى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كان سيؤيد ترامب.. ابن محمد علي كلاي يصدم العالم بتصريحات عن والده بشأن العنصرية.. فيديو وصور

سيتروين citroen تعلن تخفيض أسعارها في مصر .. صور

أول لاعبة كرة قدم سعودية محترفة توجه رسالة للفتيات.. فيديو