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حوادث

إحالة 5 مسئولين بالإصلاح الزراعي للتأديبية لمخالفتهم القانون

الأحد 21/يونيو/2020 - 02:32 م
مطرقة
مطرقة
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جودت عيد
قررت النيابة الإدارية ، إحالة 5 مسئولين من قيادات الهيئة العامة للإصلاح الزراعي للمحاكمة التأديبية العاجلة ، بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وعدم أداء العمل المنوط بهم، بدقة وأمانة ومخالفة قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية خلال الفترة من مايو 2017 حتى تاريخ إحالتهم للمحاكمة

وأكد تقرير الإتهام أن مدير إدارة الموارد البشرية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي تقاعس خلال الستة أشهر السابقة على إنتهاء المدة القانونية لتعيين المحال الخامس في وظيفة مدير عام عن العرض على رؤسائه المباشرين أو على السلطة المختصة بالسير نحو إجراءات شغل الوظيفة بطريق التعيين تنفيذًا لأحكام قانون الخدمة المدنية مما ترتب عليه استمراره في شغل تلك الوظيفة بدون مبرر قانوني خلال الفترة من 8 مايو 2017 حتى تاريخ الإحالة للمحاكمة 

وأهملت  مدير عام الإدارة العامة للموارد البشرية خلال الفترة من مايو 2017 حتى تاريخ إحالتها للمعاش في أغسطس 2018 في الإشراف وإحكام الرقابة على أعمال المحال الأول مما ترتب عليه عدم قيامه بحصر الوظائف القيادية والإشرافية الشاغرة ومنها وظيفة المحال الخامس مما أدى إلى استمراره في شغل وظيفة مدير عام بالمخالفة للقانون 

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية أن، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة خلال الفترة من مايو 2017 حتى تاريخ إحالته للمعاش في ديسمبر 2017، و رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية الحالي إعتبارًا من التاريخ الأخير أهملا في الإشراف والمتابعة والرقابة على أعمال مرؤوسيهم بالإدارة العامة للموارد البشرية مما ترتب عليه إرتكابهم المخالفات المنسوبة اليهم، وتقاعسا عن متابعة الموقف الوظيفي للمحال الخامس مما ترتب عليه إستمراره في وظيفته القيادية بدون سند من القانون

وأستمر مدير عام الإدارة العامة للملكية والحيازة بالهيئة في شغل وظيفته بدون سند من القانون رغم انتهاء المدة القانونية المقررة لشغلها دون عرض هذا الأمر على السلطة المختصة أو رئيسه الأعلى لتكليفه بتسيير العمل.
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