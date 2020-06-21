لماذا نصلي صلاتي الخسوف والكسوف ؟.. سبب لا يعرفه كثيرون

لماذا نصلي صلاة الخسوف وصلاة الكسوف ؟، قد لا يعلم الكثيرون منا الكثير عن صلاتي الخسوف والكسوف، ولماذا نصلي صلاة الخسوف وصلاة الكسوف أو عدد ركعاتها أو حتى كيفيتها وأقاتها وأحكامها، رغم أنها سُنة نبوية شريفة واردة عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم – صلاها وأوصى بأدائها ، بل إن البعض قد لا يعرف ما هو الخسوف و الكسوف من الأساس.









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ومعنى الكسوف لغةً هو الاستتار أو التغير إلى سواد، ومعنى الخسوف لغة هو المحو أو النقصان أو الذل، وقد تم إطلاق الكسوف على الشمس بينما الخسوف على القمر، والأصل أن الاثنين يطلقان على الاثنين، ولكن اشتهر ارتباط الخسوف بالقمر لكون نوره ليس ذاتيًا وإنما هو عاكس لنور الشمس فاحتجابه بالأرض عن الشمس حرمه من النور وسلبه السناء والضياء فأظهر نقصه فيما تميز به، بينما احتجاب الشمس بالقمر لم يسلبها النور بل حرم الأرض من نورها، وهما من الظواهر الطبيعية .









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لماذا نصلي صلاة الخسوف؟

لماذا نصلي صلاة الخسوف ؟ وفي إجابة هذا السؤال ورد أنه كان لدى الناس اعتقادات باطلة حول ظاهرتى الكسوف والخسوف نتجت عن جهلهم بأسباب الظاهرتين مما حملهم على نسج الأساطير حولها، حتى أن تزامن كسوف الشمس مع وفاة سيدنا إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جعلهم يربطون بين الأمرين فقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِمَا عِبَادَهُ، وَإِنَّهُمَا لا يَنْكسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَصَلُّوا وَادْعُوا حَتَّى يَنْكَشِفَ مَا بِكُمْ» رواه البخارى ومسلم.





ويمكن القول في لماذا نصلي صلاة الخسوف ، أن بها صرف النبى -صلى الله عليه وآله وسلم - الناس عن الأساطير نحو الالتجاء إلى الله بالصلاة والدعاء ليكون فى هاتين الظاهرتين الاستثنائيتين من احتجاب الشمس والقمر سبب لإيقاظ الناس من غفلة اعتياد الحياة الدنيا، وتذكيرٌ بفنائها.









فضل صلاة الخسوف

فضل صلاة الخسوف ، وقد ورد فيه أن صلاة الخسوف لها فضل كبير على المسلمين، حيث شرع الله تعالى صلاة الخسوف لأمورٍ عدة منها:









· اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم.

· امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أمر بصلاتها.

· التضرع لله تعالى.

· الشمس والقمر من آيات الله ، فإذا قامت القيامة كورت الشمس وخسف القمر ، وجمع الشمس والقمر.

· وقد جعل الله الخسوف والكسوف في الدنيا تذكيرًا للعباد .

· وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند حدوث هذه الآية العظيمة يفزع إلى الصلاة .

· يُشرع عند الخسوف بالإضافة إلى الصلاة ذكر الله ودعاؤه والتوبة والاستغفار والتكبير والصدقة والعتق ووعظ الناس وتخويفهم بالله.

· تخويف الله لعباده بالخسوف لما فيه من التذكير بيوم القيامة الذي يذهب فيه ضوء الشمس والقمر ويذكّرهم بقدرته على تغيير الأحوال كما غيّر القمرين، فقد قال الله تعالى: « وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا »، وقال : «وَنُخَوِّفُهُمْ فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا».









حكم صلاة الخسوف

حكم صلاة الخسوف ، فقد ورد أن صلاة الخسوف، ويقال لها: صلاة الكسوف، بينها النبي –صلى الله عليه وسلم- بفعله عليه الصلاة والسلام، وهي سنة مؤكدة إذا كسفت الشمس أو خسف القمر، سواء ذهب النور كله أو بعض النور، ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا اللهَ وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا» (متفق عليه).









حكم صلاة الخسوف ففيها جاء أن السُنة أن يصلي المسلمون ركعتين، في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان، هذا هو أصح ما ورد في ذلك، يصلي المسلمون في أي وقت حتى ولو بعد العصر على الصحيح، متى وقع الكسوف ولو في وقت النهي فالسنة أن يصلى، أن تصلى صلاة الكسوف، وهي ركعتان تشتملان على قراءتين وركوعين وسجدتين في كل ركعة.









كيفية صلاة الخسوف للنساء

كيفية صلاة الخسوف للنساء ، وفيها ورد أنه لا بأس أن تصلي المرأة صلاة الكسوف في بيتها، ويجوز لها أن تصليها فرادى أو جماعة، كما أنه يجهر بالقراءة في خسوف القمر؛ لأنها صلاة ليلية، ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس؛ لأنها نهارية، ولا يشترط قراءة سورة البقرة وآل عمران ويمكن قراءة ما يتيسر لك ولكن الأكمل قراءتهما.









هل يجوز صلاة الخسوف منفردا؟

هل يجوز صلاة الخسوف منفردا ؟، فقد ورد أنه يجوز للمسلم أن يصلي صلاة الخسوف منفردًا في المنزل أو جماعة مع أسرته في البيت.









صلاة الخسوف كم ركعة؟

صلاة الخسوف كم ركعة ، وقد ورد في السُنة أن صلاة الكسوف أو الخسوف ركعتان؛ في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان.









كيفية صلاة الخسوف

كيفية صلاة الخسوف أو بصيغة أخرى كيف تؤدى صلاة كسوف الشمس وصلاة خسوف القمر؟، وصلاة الكسوف والخسوف سنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ، لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَصَلُّوا» متفق عليه.









كيفية صلاة الخسوف وصلاة الكسوف فهي ركعتان؛ في كل ركعة قيامان، وقراءتان في القيامين بالفاتحة وما تيسر من القرآن، وركوعان، وسجدتان، وأعلى الكمال في كيفيتها:









· أن يكبر تكبيرة الإحرام.

· ويستفتح بدعاء الاستفتاح.

· ويستعيذ ويبسمل.

· ويقرأ الفاتحة، ثم سورة البقرة أو قدرها في الطول.

· ثم يركع ركوعًا طويلًا فيسبح قدر مائة آية.

· ثم يرفع من ركوعه فيسبح ويحمد في اعتداله.

· ثم يقرأ الفاتحة وسورةً دون القراءة الأولى؛ كآل عمران أو قدرها.

· ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول.

· ثم يرفع من الركوع فيسبح ويحمد ولا يطيل الاعتدال.

· ثم يسجد سجدتين طويلتين، ولا يطيل الجلوس بين السجدتين.

· ثم يقوم إلى الركعة الثانية، فيفعل مثل ذلك المذكور في الركعة الأولى من الركوعين وغيرهما، لكن يكون دون الأول في الطول في كل ما يفعل، ثم يتشهد ويسلم.

· ويجهر بالقراءة في خسوف القمر؛ لأنها صلاة ليلية، ولا يجهر في صلاة كسوف الشمس؛ لأنها نهارية.

· لا يشترط قراءة سورة البقرة وآل عمران ويمكن قراءة ما يتيسر لك ولكن الأكمل قراءتهما.









وقت صلاة الخسوف والكسوف

وقت الصلاة من ابتداء الكسوف أو الخسوف إِلى نهايته، ويتم المصلي صلاته حتى لو ذهب الخسوف أو الكسوف، ولا تعاد الصلاة لو انتهى منها ولم يذهب الخسوف أو الكسوف بل يستمر المسلمون في الدعاء والاستغفار.









وقت صلاة الخسوف والكسوف ، فقد ورد عَنْ عَائِشَةَ –رضي الله عنها- أَنَّهَا قَالَتْ: «خَسَفَتِ الشَّمْسُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ بِالنَّاسِ، فَقَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ، ثُمَّ قَامَ فَأَطَالَ الْقِيَامَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَكَعَ فَأَطَالَ الرُّكُوعَ وَهُوَ دُونَ الرُّكُوع الأَوَّلِ، ثُمَّ سَجَدَ فَأَطَالَ السُّجُودَ، ثُمَّ فَعَلَ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي الْأولَى، ثُمَّ انْصَرَفَ وَقَدِ انْجَلَتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ الله وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَا يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَادْعُوا الله وَكَبِّرُوا وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا» (رواه البخاري)، وعلى ذلك إِذا حصل كسوف أو خسوف: ينادى للصلاة بقول: «الصلاة جامعة».









وقت صلاة الخسوف والكسوف فإِذا اجتمع الناس صلى بهم الإِمام ركعتين طويلتين، يجهر فيهما بالقراءة، يقرأ في الركعة الأولى الفاتحة ثم سورة طويلة، ثم يركع ويطيل الركوع، ثم يرفع قائلًا: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد» ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة أقصر من الأولى، ثم يركع ويطيل الركوع أقصر من الأول، ثم يرفع قائلًا: «سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد»... إِلخ، ثم يسجد سجدتين طويلتين، يجلس بينهما ولا يطيل الجلوس، ثم يرفع من السجدة الثانية مكبرًا، ويصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى بقيامها وركوعها وسجودها، ولكنها دُوْنَها في المقدار، ثم يجلس ويتشهد ويسلم.









سنن صلاة الخسوف والكسوف

1-أن تصلى في جماعة، وإِن صُليت فرادى فلا بأس.

2-أن تكون في المسجد، ولا مانع من خروج النساء لها.

3-التطويل في الصلاة، بقيامها وركوعها وسجودها، إِلا إِذا انجلى الكسوف أو الخسوف فيتمها خفيفة.

4-أن الركعة الثانية أقصر من الأولى بقيامها وركوعها وسجودها.

5-الموعظة بعدها، وتذكير الناس بقدرة الله، وبيان حكمة الكسوف، والحث على فعل الطاعات وترك المنكرات.

6-كثرة الدعاء والتضرع والاستغفار والصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحة؛ حتى يكشف الله ما بالناس.

7-يجوز رفع اليدين في الدعاء في الكسوف؛ لحديث عبد الرحمن بن سمرة رضى الله عنه قال: «فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه» (رواه مسلم).









أسرار صلاة الخسوف والكسوف

1-لا تُقضى الصلاة إذا لم يُعلم بالخسوف أو الكسوف إِلا بعد ذهابهما.

2-معرفة العلم الحديث لسبب الخسوف والكسوف لا يلغي أنهما آيتان من آيات الله ليخوف الله بهما عباده، فينبغي على المسلم أن يشتغل بالعبادة والتضرع إلى الله، لا أن ينشغل بالنظر والرصد للخسوف والكسوف، فعن أبي بكرة رضى الله عنه قال: «خسفت الشمس على عهد رسول الله فخرج يجر رداءه...» دلالة على شدة خوفه.

3-إِدراك الركعة في صلاة الكسوف يكون بإِدراك الركوع الأول، فمن فاته الركوع الأول وأدرك الثاني فقد فاتته الركعة، وعليه أن يقضيها بعد سلام الإِمام على صفتها.

4-تصلى صلاة الكسوف حتى في أوقات النهي.

5-لا تشرع صلاة الكسوف أو الخسوف بمجرد الخبر، بل حتى يُرى ذلك عيانًا.







