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القومي لحقوق الإنسان يشيد بتعديلات قانون الأمراض المعدية

الأحد 21/يونيو/2020 - 07:04 م
صدى البلد
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اماني نوار

أشاد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بقيام مجلس النواب بتعديل قانون الأمراض المعدية ليتوافق مع التحديات الراهنة جراء تفشي جائحة كورونا (كوفيد-19).

 

وأضاف رئيس المجلس، في بيان، أن التعديل قد حرص على تحقيق التوازن بين منع انتشار العدوى من جهة واحترام كرامة المتوفى والتقاليد الدينية والاجتماعية من جهة أخرى.

 

وأثنى على استحداث نص عقابي لتجريم أي أفعال من شأنها إعاقة أو تعطل أو منع دفن الميت أو طقوس الدفن.

 

وتمنى فايق أن تكلل تلك التعديلات بالارتقاء في السلوكيات المجتمعية تجاه المرضى والمتوفين.

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