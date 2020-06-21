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رياضة

لدعم الأبطال الأولمبيين .. جيل بطل أغنية جديدة لـ أحمد جمال مع نجوم الرياضة المصرية | فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:28 م
أحمد جمال
أحمد جمال
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حسام الحارتي
أزاحت شركة روابط الرياضية الستار عن اغنية جديدة باسم "جيل بطل" لدعم ابطال مصر الأولمبيين بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية. 

"جيل بطل" من غناء الفنان الشاب أحمد جمال وفكرة وكلمات الدكتور حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية والجهاز الطبي بروابط الرياضية، وألحان محمد عزيز ، و توزيع موسيقي الهامي دهيمة وأحمد حسام وإخراج تامر الضبع.

وشارك في الأغنية كوكبة من ألمع نجوم الرياضة المصرية الأوليمبية والبارالمبية في مقدمتهم البطلة الأوليمبية هداية ملاك والبطل الأوليمبي علاء الدين أبو القاسم والمصارع الذهبي الشاب محمد إبراهيم كيشو والبطلة الأوليمبية في رفع الأثقال سارة سمير وبطل الجمباز علي زهران وبطل الرمح إيهاب عبد الرحمن وبطل رفع الاثقال البارالمبي شريف عثمان و بطلة الكاراتية جيانا فاروق والسباح العالمى على خلف الله ونور حسين بطلة التايكوندو.

تم تصوير الأغنية بفندق شيراتون القاهرة راعي الاغنية بعد توقيع عقد رعاية مع روابط الرياضية لدعم رعاية جيل بطل.
 
 وتأتي الأغنية من إنتاج شركة روابط الرياضية بالتعاون مع وزارة الشبال والرياضة واللجنة الاولمبية من أجل حلم رفع علم مصر في المحفل الأوليمبي في طوكيو .
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