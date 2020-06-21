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محافظات

بهدف استثمارها.. محافظ بني سويف يتابع حصر أراض وأصول الدولة غير المستغلة

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:35 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف
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محمد عبدالحليم
تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف  أعمال إعداد حصر شامل للأراضى والأصول المملوكة للمحافظة غير المستغلة . 

يأتي ذلك ضمن خطة لإعداد حصر دقيق وموثق لكافة الأراضى المملوكة للمحافظة وكذا الأصول غير المستغلة ، تمهيدا لإعداد تصور لكيفية استغلال تلك الأراضى والأصول في تنفيذ مشروعات أو أنشطة تساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة .

وذلك من خلال تضافر كافة الجهود وبالتنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية . 

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم ، في جضور  بلال حبش نائب محافظ بني سويف،واللواء هشام شادي السكرتير العام ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ،ورؤساء المدن السبع ونوابهم ، ومديري إدارات الأملاك بالوحدات المحلية ، فضلا  عن  حضور أحمد حسين مدير عام الشؤون القانونية ،و لمياء جلال مدير مكتب خدمة المستثمرين ، وعزة على خالد مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة والمحاسب أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك بديوان عام المحافظة، ونواب رؤساء الوحدات المحلية السبع ومديري إدارات الأملاك  بالوحدات المحلية. 

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