بهدف استثمارها.. محافظ بني سويف يتابع حصر أراض وأصول الدولة غير المستغلة

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أعمال إعداد حصر شامل للأراضى والأصول المملوكة للمحافظة غير المستغلة .





يأتي ذلك ضمن خطة لإعداد حصر دقيق وموثق لكافة الأراضى المملوكة للمحافظة وكذا الأصول غير المستغلة ، تمهيدا لإعداد تصور لكيفية استغلال تلك الأراضى والأصول في تنفيذ مشروعات أو أنشطة تساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة .





وذلك من خلال تضافر كافة الجهود وبالتنسيق بين الأجهزة والجهات المعنية .





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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم ، في جضور بلال حبش نائب محافظ بني سويف،واللواء هشام شادي السكرتير العام ، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد ،ورؤساء المدن السبع ونوابهم ، ومديري إدارات الأملاك بالوحدات المحلية ، فضلا عن حضور أحمد حسين مدير عام الشؤون القانونية ،و لمياء جلال مدير مكتب خدمة المستثمرين ، وعزة على خالد مدير عام التخطيط ومتابعة الخطة والمحاسب أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك بديوان عام المحافظة، ونواب رؤساء الوحدات المحلية السبع ومديري إدارات الأملاك بالوحدات المحلية.



