دائرة النار.. كسوف الشمس ماذا يعنى فى علم الفلك

أكدت عالمة الفلك والابراج عبير فؤاد علي صفحتها الشخثية بموقع التواصل الاجتماعي ان اليوم الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٠ شهد كسوف الشمس الحلقي أو ما يطلق عليه "دائرة النار" في تمام الساعة ٨:٤٢ صباحا بتوقيت القاهرة (٦:٤٢ ص. بتوقيت جرينتش) عند درجة صفر و٢٢ دقيقة من برج السرطان.









وقالت إن كسوف الشمس يعني اقتران الشمس والقمر ويحدث ذلك عندما يمر القمر بين الشمس والأرض. يحدث الكسوف دائما مع ميلاد القمر الجديد.

على مستوى الأشخاص: يرتبط هذا الكسوف بكوكب زحل المتراجع وينشر طاقة تشوش وعدم توازن على كل الأبراج ، وحالة حيرة بين الرغبة في التحرر من القيود والواجبات مقابل الشعور بالمسئولية، أو حيرة بين الرغبة في التعبير مقابل القيود المفروضة.





الكسوف الحلقي يمنحنا أيضا روح مبادرة وحماس لكن لو لم تستخدم هذه الطاقة بحكمة فقد تؤدي إلى اندفاع وتهور في القرارات.





لذلك ينصحنا الفلك في هذه المرحلة بالصبر والحذر وتحمل المسئولية. نحتاج أيضا لشيء من المرونة والانفتاح الفكري كي نتكيف مع الإجراءات الاحترازية المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. يلزمنا الكثير من قوة التحمل والاستعداد للعناية بالمرضى وتقديم المساعدات والتنازل عن أوقات الراحة والتخلي عن الأنانية.









على المستوى العالمي: حدوث الكسوف عند درجة صفر يعتبر شيئا نادرا ويعتبر مؤشرا خطيرا لأحداث قادمة. ينبئ هذا الكسوف أيضا بأزمات متفرقة في العالم وتحديدا أزمة كبيرة في إيران، أو في الهند أو مع زنوج افريقيا خاصة في شرق افريقيا (اثيوبيا).





الأكثر تضررا مواليد العشرية الأخيرة من برج (العذراء والقوس والحوت)، وأيضا مواليد العشرية الأولى من برج (الحمل والميزان والجدي)