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اقتصاد

بيانات الإحصاء الأردنية تكشف عن انكماش أسعار المستهلكين بنسبة 0.22%

الأحد 21/يونيو/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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وكالات
كشفت بيانات دائرة الإحصاء العامة الأردنية عن انكماش أسعار المستهلكين بنسبة 0.22%  على أساس سنوي في مايو  الماضي وذلك بعد ارتفاعها 0.58% في أبريل ، مقارنة مع الشهر السابق الذي تراجعت فيها الأسعار بنسبة 0.65%


وقد ساهمت شرائح النقل والوقود والإنارة في الانخفاض السنوي للأسعار بشكل رئيسي ، بجانب ارتفاع  أسعار الخضروات والبقول الجافة والمعلبة والألبان ومنتجاتها والبيض على نحو خاص

ووصل معدل التضخم السنوي  الأساسي إلى 1.24% في الأشهر الخمسة الأولي من السنة الحالية، مستبعدًا السلع التي شهدت تذبذبا في أسعارها مثل الغذاء والوقود والإنارة والنقل لتسجل 1.33% على أساس سنوي في مايو، وكان قد سجل معدل التضخم السنوي الأساسي 1.35% في أبريل .

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