بيانات الإحصاء الأردنية تكشف عن انكماش أسعار المستهلكين بنسبة 0.22%

كشفت بيانات دائرة الإحصاء العامة الأردنية عن انكماش أسعار المستهلكين بنسبة 0.22% على أساس سنوي في مايو الماضي وذلك بعد ارتفاعها 0.58% في أبريل ، مقارنة مع الشهر السابق الذي تراجعت فيها الأسعار بنسبة 0.65%
وقد ساهمت شرائح النقل والوقود والإنارة في الانخفاض السنوي للأسعار بشكل رئيسي ، بجانب ارتفاع أسعار الخضروات والبقول الجافة والمعلبة والألبان ومنتجاتها والبيض على نحو خاص
ووصل معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 1.24% في الأشهر الخمسة الأولي من السنة الحالية، مستبعدًا السلع التي شهدت تذبذبا في أسعارها مثل الغذاء والوقود والإنارة والنقل لتسجل 1.33% على أساس سنوي في مايو، وكان قد سجل معدل التضخم السنوي الأساسي 1.35% في أبريل .