بيانات الإحصاء الأردنية تكشف عن انكماش أسعار المستهلكين بنسبة 0.22%

أسعار المستهلكين بنسبة 0.22% على أساس سنوي في مايو الماضي وذلك بعد ارتفاعها 0.58% في أبريل ، كشفت بيانات دائرة الإحصاء العامة الأردنية عن انكماشبنسبة 0.22% على أساس سنوي في مايو الماضي وذلك بعد ارتفاعها 0.58% في أبريل ،

مقارنة مع الشهر السابق الذي تراجعت فيها الأسعار بنسبة 0.65%