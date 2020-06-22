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أخبار البلد

3 إجراءات يخضع لها السائح قبل دخول مصر ..تعرف عليها

الإثنين 22/يونيو/2020 - 09:16 ص
السياحة فى مصر
السياحة فى مصر
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محمد الاسكندرانى
وضعت وزارة السياحة والآثار ، ضوابط واشتراطات وقائية و احترازية ، تطبقها جميع المنشأت السياحية و الفندقية و المطارات للوقاية من فيروس كورونا .

نستعرض فى السطور القادمة ضوابط تتم قبول دخول السائحين إلى مصر :

-1 الإجراءات قبل صعود المسافر على متن الطائرة:

▪ يلتزم الراكب بتوقيع إقرار في مطار المغادرة بالمدينة القادم منها إلى جمهورية مصر العربية، قبل تسلم ال Boarding Pass ينص على أنه لم يصب بفيروس كورونا المستجد، ولم يخالط أي مصاب بالفيروس، ولم تظهر عليه أية أعراض للإصابة خلال ال 14 يومأ السابقة على تاريخ سفره إلى مصر، وأنه في حالة ظهور أية
أعراض عليه خلال مدة إقامته في مصر يتحتم عليه إخطار إدارة وطبيب الفندق الذي يقيم به، كما يقر بأن يكون حاملًا وثيقة تأمين طبي دولية صالحة حتى تاريخ مغادرته من مصر.

وسيتم توزيع هذا الإقرار على شركات السياحة المصرية لإرساله إلى نظرائها من منظمي الرحلات بالخارج، كما يمكن الحصول على نسخة من الإقرار من على الرابط الإلكتروني التالي:
http://egypt.travel/media/2364/declaration_form.pdf

ويقوم المسافر بتسليم الإقرار إلى مندوب وزارة الصحة والسكان بالمطار عند وصوله إلى مصر.

▪ يتحتم فقط على المسافرين الوافدين من الدول التي تعلن منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا المستجد فيها يصل إلى حد الوباء تقديم نتيجة اختبار PCR حديثة )قبل موعد السفر ب ٤٨ ساعة كحد أقصى(، وسيتم تحديث قائمة الدول والإعلان عنها بشكل منتظم.


2 - إجراءات احترازية على متن طائرات شركات الطيران المصرية :

▪ تعقيم وتطهير الطائرة بالكامل قبل كل رحلة.
▪ ارتداء الكمامات إجباري داخل الطائرة )ركاب وأطقم ضيافة(.
▪ تقديم الوجبات الجافة والمشروبات المعلبة فقط.
▪ توفير Universal Protection Kit تحتوى على مطهرات، قفازات، كمامات، مع توفير كميات إضافية مع
طاقم الطائرة.
▪ حظر توزيع الجرائد والمجلات على متن الطائرة.
▪ تخصيص مكان لذوى الأمراض المزمنة وغيرها )الذين يتعذر عليهم ارتداء الكمامة لفترات طويلة(.
▪ تخصيص آخر صفين في الطائرة لعزل الركاب الذين قد تظهر عليهم أعراض مرضية، وتخصيص أحد أفراد
أطقم الضيافة لخدمتهم، مع تخصيص دورة مياه مستقلة بهم.

3- إجراءات احترازية عند وصول المسافر إلى المطارات المصرية :

▪ التزام المطارات بإجراء أعمال التعقيم والتطهير، والتزام العاملين بالمطار بقواعد السلامة الصحية.
▪ الالتزام بارتداء الكمامات للمسافرين ولجميع المتواجدين داخل المطار.
▪ الالتزام بالمسافات الآمنة بين الأشخاص في المطار.
▪ قياس درجة حرارة المسافرين وجميع المتواجدين بالمطار.
▪ تعقيم أمتعة المسافرين قبل وضعها على السير الخاص بالأمتعة.

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