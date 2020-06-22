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فن

أنا خايفة من يوليو.. علا رشدي تمازح جمهورها عبر إنستجرام

الإثنين 22/يونيو/2020 - 03:22 م
علا رشدي
علا رشدي
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ميرنا محمود
نشرت الفنانة علا  رشدي، صور جديدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلقت علا رشدي عليها قائلة: "يا تري بقيت السنة عامله ازاي انا خايفة من يوليو".

وحازت الصورة على إعجاب متابعيها وجاءت التعليقات كالآتي:
كل خير، ربنا يستر، علا القمر، دا وا بتفائل بيكي. 

وشاركت علا رشدي مؤخرا في بطولة مسلسل بـ "100 وش" نيللى كريم، آسر ياسين، مصطفى درويش، إسلام إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، إخراج كاملة أبو ذكرى.

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وتجسد نيللى كريم شخصية كوميدية تدعى "سكر" تعمل فى صالون حريمى، إلا أنها تستهوى النصب، فتسعى لإجراء عمليات نصب، تمكنها من جنى الأموال، تجعلها تتمكن من شراء "كوافير" خاص بها وتتوالى الأحداث.

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