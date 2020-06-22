أضرار تخطي سرعات الفتيس المانيوال

يفضل الكثير من محبي السيارات اقتناء سيارات بفتيس اوتوماتيك لسهولة قيادتها خصوصا في الطرق المزدحمة لكن كثير من الشباب يعشقون قيادة السيارات المانيوال لمتعتها في القيادة اكثر من قرينتها الاوتوماتيك لان الفتيس المانيوال يمكنك من التحكم في السيارة بشكل افضل .





يتسائل اغلب السائقين عن اضرار تخطي الغيارات في الفتيس المانيوال فمثلا عند الانتقال من السرعة الثانية إلى الرابعة أو الانتقال من السرعة الخامسة إلى الثالثة والأولى هل هذا التصرف يضر الفتيس او المحرك ؟ .هذا التصرف ينقسم الي قسمين الاول في حال أراد السائق تخطي السرعات في الفتيس المانيوال فإنه لا يشكل أي مشكلة للسيارة، خاصة إذا كنت تريد الانتقال من سرعة بطيئة إلى أخرى سريعة مع تخطي السرعات التي في الوسط، أي من السرعة الثانية إلى الرابعة مثلا فما الضرر الواقع علي الفتيس و المحرك .القسم الثاني يتمثل في الانتقال من سرعة سريعة إلى أخرى بطيئة فإن هذا الأمر قد يجلب الضرر على تروس الفتيس المانيوال وكمثال على ذلك إذا أردت الانتقال من السرعة الخامسة إلى السرعة الثانية متخطيًا السرعة الرابعة والثالثة، لأن هذا الأمر قد يؤدي إلى تلف التروس و غلق الإطارات مما يعرضك للحوادث الكبيرة لا قدر الله .اما عند انخفاض السرعة بصورة كبيرة وأنت على السرعة الخامسة مع هبوط عداد الـ RPM، فإنه يجوز تخطي السرعة من الخامس إلى الثاني بدون مشكلة، ولن يجلب هذا الأمر أي ضرر الي الفتيس المانيوال او الي المحرك .