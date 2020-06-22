بـ مذكرة لرئيس الوزراء ..الأعلى للإعلام يشكو أسامة هيكل لـ الحكومة

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إعداد مذكرة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بشأن الاعتداء الذى قام به موظفى وزارة الدولة للإعلام على مكاتب وقاعات المجلس بالاستعانة ب 18 من موظفى الأمن بالوزارة يتقدمهم مدير أمن الوزارة ووكيل أول الوزارة و مدير مكتب وزير الإعلام.





واكد المجلس فى مذكراته أن العمل توقف تماما بسبب هذه الاعتداءات واقتحام الغرف والقاعات و تغيير مفاتيحها والاستيلاء على مكاتبها و ما بداخلها .





كما اكد المجلس فى مذكرته، أن الوزارة رفضت تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 442 لسنة 2020 و الذى يقضى بنقل 61 من العاملين بالمجلس إلى ديوان عام الوزارة، موضحا أنه ملتزما تماما بتنفيذ القرار وأنه تم إخلاء طرف الموظفين جميعا من المجلس إلا أن الوزارة قامت بتشغيل 40 فقط منهم وطردت الباقين دون أسباب.





وأضاف المجلس أنه فوجئ صباح اليوم بإيفاد الوزارة ل 18 من الموظفين الذين تم تعينهم بالوزارة ليعملوا من مكاتب المجلس لصالح الوزارة .



