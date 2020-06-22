أكاديمية البحث العلمي: نبحث إنشاء مركز متكامل للابتكار وريادة الأعمال واحتضان المواهب

استقبل د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضه صباح اليوم د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمركز شباب الجزيره وتم مناقشة الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين فى معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار والذى يعقد سنويا تحت رعاية سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ويهدف البروتوكول إلي التعاون بين الطرفين في مجال الحاضنات التكنولوجيه ورياده الاعمال وجامعة الطفل.
وشدد وزير الشباب والرياضة على سرعة الانتهاء من التجهيزات اللازمة وإعتماد الخطة التنفيذية وبدء المركز فى تقديم خدماته للجمهور فى أكتوبر القادم، وقد أثنى وزير الشباب والرياضة على جهود أكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتور محمود صقر في دعم الحاضنات التكنولوجيه التي تهدف إلي احتضان رواد الأعمال التكنولوجيين والمبتكرين.
وأوضح محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا ، أن الدور الكبير الذي تقوم به الأكاديمية في دعم المجتمع العلمي في نشر ودعم ثقافة الابتكار والإبداع في كل ربوع الجهورية لا يتحقق إلا من خلال الشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات المعنية وعندما نتحدث عن برامج لدعم الابتكار وريادة الأعمال واحتضان النوابغ فإن وزارة الشباب والرياضة هى شريك استراتيجى وتلعب دورا محوريا فى بناء الانسان المصرى بالتعاون مع التربية والتعليم والتعليم العالى والبحث العلمى. ويأتي التوسع فى إنشاء الحاضنات ودعم أنشطة الابتكار وريادة الأعمال ضمن سياسة وخطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتى تولى أهمية قصوى لتأهيل شباب قادر على خلق فرصة العمل
وأضاف صقر أن الحاضنة المزمع إنشاؤها فى مركز شباب الجزيرة ستكون فريدة من نوعها ومتميزة وستقدم خدمات غير مسبوقة لكل شباب مصر وليس فقط طلاب الجامعات. ونسعى لضم شركاء جدد إلى برنامج الحاضنات التكنولوجية انطلاق لتغطية معظم الأقاليم المصرية والتخصصات التكنولوجية.