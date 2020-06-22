أكاديمية البحث العلمي: نبحث إنشاء مركز متكامل للابتكار وريادة الأعمال واحتضان المواهب

استقبل د. أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضه صباح اليوم د. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بمركز شباب الجزيره وتم مناقشة الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين فى معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار والذى يعقد سنويا تحت رعاية سيادة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ويهدف البروتوكول إلي التعاون بين الطرفين في مجال الحاضنات التكنولوجيه ورياده الاعمال وجامعة الطفل.





وشدد وزير الشباب والرياضة على سرعة الانتهاء من التجهيزات اللازمة وإعتماد الخطة التنفيذية وبدء المركز فى تقديم خدماته للجمهور فى أكتوبر القادم، وقد أثنى وزير الشباب والرياضة على جهود أكاديمية البحث العلمي برئاسة الدكتور محمود صقر في دعم الحاضنات التكنولوجيه التي تهدف إلي احتضان رواد الأعمال التكنولوجيين والمبتكرين.



