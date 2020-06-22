الرمادي والأزرق آخر موضة .. 10 صيحات مميزة لـ بدلة العريس في 2020





اختيار بدلة العريس مهمة صعبة ، يبحث عنها لمدة أيام متواصلة تمامًا مثل فستان العروس ، لكن خلال الفترة الحالية يمكنك البحث عن استايلات البدل الرجالي 2020 على مواقع الإنترنت ومعرفة أخر الصيحات قبل التوجه لشراء البدلة .





الشائع في موضة بدل الرجال 2020 للزفاف هي البدل الملونة بعيدًا عن اللون الأسود التقليدي ،حيث يحتل اللون الأبيض المقدمة، وهو مختلف ومميز لبدلة العريس في يوم الزفاف .





وفي ظل تفشي فيروس كورونا ، أصبح العديد يتوجهون لإقامة حفل زفاف بسيط في المنزل خاصة مع غلق قاعات الأفراح والمناسبات ، وهو ما يتطلب التغيير في لون واستايل بدلة العريس .





يمكنك التخلي عن اللون الأسود واستبداله بألوان أخرى رائجة هذا الموسم ، منها الأبيض ،الرمادي ، الكحلي ، البيج ، أو الدمج بين الأبيض والأسود ، أو الرمادي و الأسود .





كما تتصدر البدلة المخططة والكاروهات صيحة موضة البدل الرجالي 2020 ، فهي مختلفة وأنيقة عن استايل البدل التقليدي ، وتتناسب تمامًا مع حفلات الخطبة والزفاف .

طلة العريس في حفل زفافه لا تقل أهمية عن إطلالة العروس التي دومًا ما تخطف الأنظار، لكن الرجل أيضًا لعيه الاستعداد بشكل كامل لليلة العمر ، وضرورة اختيار بدلة الزفاف بتأني خاصة في ظل وجود العديد من صيحات الموضة الخاصة ببدل الرجال في 2020 .