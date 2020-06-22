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مرأة

الرمادي والأزرق آخر موضة .. 10 صيحات مميزة لـ بدلة العريس في 2020

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:07 م
صيحات بدل رجالي 2020
صيحات بدل رجالي 2020
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رشا عوني
طلة العريس في حفل زفافه لا تقل أهمية عن إطلالة العروس التي دومًا ما تخطف الأنظار، لكن الرجل أيضًا لعيه الاستعداد بشكل كامل لليلة العمر ، وضرورة اختيار بدلة الزفاف بتأني خاصة في ظل وجود العديد من صيحات الموضة الخاصة ببدل الرجال في 2020 . 

اختيار بدلة العريس مهمة صعبة ، يبحث عنها لمدة أيام متواصلة تمامًا مثل فستان العروس ، لكن خلال الفترة الحالية يمكنك البحث عن استايلات البدل الرجالي 2020 على مواقع الإنترنت ومعرفة أخر الصيحات قبل التوجه لشراء البدلة . 

الشائع في موضة بدل الرجال 2020 للزفاف هي البدل الملونة بعيدًا عن اللون الأسود التقليدي ،حيث يحتل اللون الأبيض المقدمة، وهو مختلف ومميز لبدلة العريس في يوم الزفاف . 

وفي ظل تفشي فيروس كورونا ، أصبح العديد يتوجهون لإقامة حفل زفاف بسيط في المنزل خاصة مع غلق قاعات الأفراح والمناسبات ، وهو ما يتطلب التغيير في لون واستايل بدلة العريس  . 

يمكنك التخلي عن اللون الأسود واستبداله بألوان أخرى رائجة هذا الموسم ، منها الأبيض ،الرمادي ، الكحلي ، البيج ، أو الدمج بين الأبيض والأسود ، أو الرمادي و الأسود . 

كما تتصدر البدلة المخططة والكاروهات صيحة موضة البدل الرجالي 2020 ، فهي مختلفة وأنيقة عن استايل البدل التقليدي ، وتتناسب تمامًا مع حفلات الخطبة والزفاف  .
الرمادي والأزرق آخر موضة .. 10 صيحات مميزة لـ بدلة العريس في 2020
الرمادي والأزرق آخر موضة .. 10 صيحات مميزة لـ بدلة العريس في 2020
الرمادي والأزرق آخر موضة .. 10 صيحات مميزة لـ بدلة العريس في 2020
الرمادي والأزرق آخر موضة .. 10 صيحات مميزة لـ بدلة العريس في 2020
الرمادي والأزرق آخر موضة .. 10 صيحات مميزة لـ بدلة العريس في 2020
الرمادي والأزرق آخر موضة .. 10 صيحات مميزة لـ بدلة العريس في 2020
الرمادي والأزرق آخر موضة .. 10 صيحات مميزة لـ بدلة العريس في 2020
الرمادي والأزرق آخر موضة .. 10 صيحات مميزة لـ بدلة العريس في 2020
الرمادي والأزرق آخر موضة .. 10 صيحات مميزة لـ بدلة العريس في 2020
الرمادي والأزرق آخر موضة .. 10 صيحات مميزة لـ بدلة العريس في 2020
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