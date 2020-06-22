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رياضة

أحمد مجاهد: استكمال الدوري الممتاز ليس قرار دولة.. وهذا الدليل

الإثنين 22/يونيو/2020 - 06:13 م
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
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محمد رشاد
قال أحمد مجاهد العضو السابق بمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إن قرار استكمال الدوري الممتاز ليس قرار دولة كما يردد البعض.


وأكد أن الدليل على ذلك القرار الذي اتخذه اتحاد كرة اليد بإنهاء الموسم، مشددًا على أن بعض أعضاء اللجنة الخماسية "غير مقتنعين" باستكمال الموسم.


وخلال تصريحات اذاعية لراديو أون سبورت، قال مجاهد: "استكمال الدوري ليس قرار دولة، والدليل على ذلك قرار اتحاد كرة اليد بإنهاء المسابقة، مع إقامة الموسم الجديد من دوري المحترفين لكرة اليد، في منتصف أغسطس المقبل". 

وأضاف مجاهد: "ما يحدث الآن هو تدمير للمنتخبات، بدون ذكر أسماء أكثر من عضو داخل اللجنة الخماسية غير مقتنع باستكمال الموسم الحالي، سبق وصرح حسام الزناتي المنوط بوضع جدول الدوري في إحدى القنوات التلفزيونية أن استكمال الدوري صعب، فمازال هناك 18 جولة لم تُلعب".

وأكمل: "أمامنا موسمين مكدسين بالمباريات، هل من الطبيعي استكمال الموسم الحالي وضغط الموسم المقبل، أم إلغاء الموسم الحالي مع ترتيب أوضاع الموسم المقبل؟.. صعب إنجاح الموسمين سويًا وفي النهاية المنتخبات الوطنية هي من ستدفع الثمن".

جدير بالذكر أن أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن في وقت سابق، أن استئناف مسابقات كرة القدم بداية من يوم 25 يوليو القادم، بعد أن تحدد يوم 20 يونيو الجاري موعدًا للعودة للتدريبات بعد تطبيق الاجراءات الطبية.
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