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مبني على منحدر.. مساعد وزير الخارجية الأسبق: اندفاع المياه بقوة من هضبة إثيوبيا يهدد سد النهضة

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:35 م
سد النهضة
سد النهضة
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هاني حسين
أكد السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، ضرورة إجراء دراسات بيئية عن إنشاء سد النهضة بهذا الحجم في إثيوبيا على مجرى مائي.

وأضاف محمد حجازي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "السودان أدرك حجم ومخاطر بناء سد النهضة بهذا الحجم بشكل منفرد، وبدون التنسيق والتشاور مع دول المصب".

وتابع محمد حجازي "موقع السد الإثيوبي مبني على منحدر الهضبة الإثيوبية".

وأكمل محمد حجازي "اندفاع المياه من الهضبة الإثيوبية بقوة يهدد السد".

وأضاف محمد حجازي "إثيوبيا قد تسعى خلال المرحلة المقبلة للتهرب من بعض الالتزامات القانونية"، مضيفا "إثيوبيا رفضت التوقيع على اتفاق وقعت عليه مصر بالأحرف الأولى".

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