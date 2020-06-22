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وزير الأوقاف: أدعو من نوى الحج هذا العام بالتصدق بقيمة الحج لعلاج المرضى.. فيديو

الإثنين 22/يونيو/2020 - 10:52 م
وزير الاوقاف
وزير الاوقاف
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هاني حسين
قال  الدكتور محمد مختار جمعة،  وزير الأوقاف، إن المملكة العربية السعودية  أعلنت أداء فريضة الحج على حجاج الداخل فقط ولأعداد محدودة.

وأضاف محمد مختار جمعة في مداخلة هاتفية بالإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد": "ندعم قرار المملكة بأداء فريضة الحج لأنه يتسق مع مقصد الشرع في الحفاظ على النفس البشرية".

وتابع محمد مختار جمعة: "اطلعت على خطة المملكة العربية السعودية لشكل الإجراءات الاحترازية المتبعة في توقيت أداء مناسك الحج".

وأكمل محمد مختار جمعة: "المملكة العربية السعودية لم تعطل مناسك الحج وتنفذ المناسك من خلال أعداد محدودة فقط".

ولفت محمد مختار جمعة: "أدعو كل من نوى الحج هذا العام بأن يبادر بالصدقة بقيمة ونفقة الحج على أولويات علاج المرضى ومساعدة المحتاجين في ظل أزمة فيروس كورونا"، مضيفا: "من صدق النية يأخذ أجر الحج كاملا".
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