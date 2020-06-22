أهم الأخبار| سبب فقدان حاسة الشم بعد الإصابة بكورونا.. الجيش السوداني يكبد القوات الإثيوبية خسائر كبيرة.. والحج بأعداد محدودة من المقيمين داخل المملكة

نشر "صدى البلد"، عددا من الموضوعات والأخبار الهامة في الساعات الماضية نستعرضها على النحو الآتي:









قال الإعلامي أحمد موسى، إن قناة بي إن سبورت القطرية أعلنت أنها شارفت على الإفلاس، مضيفا "القناة أعلنت أنها لم تنقل الدوري الإيطالي لأنها تعاني من مشاكل مالية".









أكد وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تريد من مجلس الأمن الدولي، الإضطلاع على قضية سد النهضة بمسئولية، ومنع إثيوبيا من البدء في عملية ماء خزان سدها، الشهر المقبل، وذلك عقب انهيار المفاوضات.









أعلنت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين، إقامة مناسك الحج هذا العام بأعداد محدودة جدًا لمختلف الجنسيات من المقيمين داخل المملكة نظرا لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









أعلن الناطق باسم القوات المسلحة السودانية، اليوم الاثنين، التصدي لهجوم من بعض مكونات القوات الإثيوبية بمنطقة الفشقة شرقي السودان وتكبيدهم خسائر كبيرة.









أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، خروج 397 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 15133 حالة حتى اليوم.









كشفت مصادر طبية ضمن الفريق الطبي المعالج للفنانة رجاء الجداوي بمستشفي أبو خليفة للعزل بمحافظة الاسماعيلية، تطورات حالتها الصحية.













وسط السباق العالمي للعثور على لقاح لـ"كوفيد- 19" ، أعلن فريق من العلماء النيجيريين مؤخرًا عن اكتشاف لقاح جديد لفيروس كورونا المستجد قد يساعد في منع الإصابة بالفيروس.









قال الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، اليوم الاثنين في مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي، قيس سعيد، إن القلق المصري من التدخل التركي في ليبيا مشروع.









علق الفنان اوس اوس عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" على وفاة نجله.









نالت أجهزة آيباد نصيبها فى مؤتمر المطورين السنوي لشركة آبل الأمريكية WWDC 2020، حيث بات من الممكن تحويل الكلام المكتوب بقلم آبل apple pencil إلى نص رقمي، وأيضًا طريقة عرض جديدة للصور.









اعلنت الفنانة داليا ابراهيم عن اعتزالها التمثيل وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.









يحدث فقدان الشم فى العديد من الفيروسات التنفسية وفي معظم هذه الحالات يكون فقدان الرائحة نتيجة انسداد الأنف ما يمنع وصول جزيئات الرائحة إلى مستقبلات حاسة الشم في الأنف. ويستمر فقدان الشم فى بعض الحالات لعدة أشهر وسنوات.