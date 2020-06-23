منور يا عريس.. شاهد: آخر ظهور لـ نجم النادى الأهلى









مع عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى : وتفاعل مع حمدى فتحى معمتابعيه





المحترم -ربنا يوفقك - منور ياعريس









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يذكر ان الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أعلن أن الحكومة المصرية وافقت على عودة بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم ولكن بإجراءات وتدابير احترازية صارمة.









وشدد وزير الرياضة، خلال المؤتمر الصحفي الذى عُقد أمس مع وزير الإعلام، لإعلان عودة النشاط الرياضي، أن الأندية ستعود للتدريبات يوم 20 يونيو الحالي مع اتخاذ تدابير وقائية.









وأكد وزير الرياضة، أن منافسات الدوري ستبدأ يوم 20 يوليو لتعود الحياة إلى كرة القدم المصرية مجددا.







